Нефть падает на «дно»: что предпримет ОПЕК+

Плохая дисциплина давит на цены
ОПЕК+ 1 августа планирует провести встречу мониторингового комитета (JMMC) для оценки ситуации на нефтерынке и дать рекомендации о дальнейших действиях для министерской встречи стран-участников альянса: снижать квоты на добычу или увеличивать.
По оценке аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко, сейчас некоторыми странами ОПЕК+, в том числе и Россией квоты нарушаются — происходит переизбыток добычи. Страны обязались предоставить в секретариат ОПЕК обновленный график компенсаций за перепроизводство нефти в январе-июне 2024 года.
В первом квартале избыточная добыча Ирака и Казахстана составила 991 тыс. баррелей в сутки (б/с), из которых Ирак «перебрал» 602 тыс. б/c, а Казахстан — 389 тыс. б/c.
Россия добывала сверх своих квот 193 тыс. б/c. в апреле и 204 тыс. б/c в мае (данные за июнь отсутствуют). Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в настоящее время РФ практически вышла на обещанные сокращения добычи нефти согласно квотам.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская считает, что участники JMMC могут созвать министерскую встречу, если кто-то из участников альянса пожелает пересмотреть действующие квоты. «Влияние на итоги мероприятия может оказывать также негативная рыночная динамика нефти», — отметила она.
Трамп играет на понижение
Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев считает, что с точки зрения среднесрочного баланса есть явные предпосылки для снижения цен.
«Основная тенденция на рынке в последние недели — это новые опасения по поводу слабости спроса, в том числе в Китае», — пояснил он.
Кроме этого, растет вероятность победы на выборах в США Дональда Трампа. Это рассматривается как негативный сигнал для цен, поскольку Трамп может стимулировать рост добычи в США (Джо Байден отменил выданные Трампом разрешения на добычу — ред.), и это ускорит снижение стоимости нефти на мировых рынках.
В итоге и слабый спрос в Китае, одном из крупнейших потребителей нефти, и политика давят на цены, но их поддерживают временное снижение коммерческих запасов в США, риски для добычи нефти в Канаде из-за лесных пожаров. В этих условиях, по мнению эксперта, ОПЕК+ вряд ли сейчас изменит добычу с учетом того, как непросто было достичь компромисса по квотам в июне.
«Маловероятно, что страны ОПЕК+ вернутся к корректировке квот раньше ноября-декабря: сначала им нужно оценить, как рынок воспримет запланированное, начиная с октября, поэтапное увеличение добычи», — считает Алексей Белогорьев.
Поэтому базовый сценарий, по его мнению, это сохранение 1 августа ранее принятых решений ОПЕК+ на 2024−2025 гг.
Интрига мимо рынка
По мнению Николая Дудченко, встреча ОПЕК+ пока оценивается с большей долей вероятности как «техническая», но фактор непредсказуемости остается. «До встречи ещё больше недели, и если на рынке нефти произойдут ещё более значимые изменения (цена нефти марки Brent рухнула почти до 80 долларов за баррель — ред.), то возможно, что какие-то решения всё же будут приняты», — прогнозирует он.
Эксперт также напомнил, что интрига в текущем году заключается в том, перейдут ли страны ОПЕК+ к постепенному наращиванию добычи, начиная с четвертого квартала текущего года. «Мы считаем, что рынок может недооценивать опцию отмены этого самого плавного наращивания», — отметил он. В этом случае возможно ускорение падения цен.
Предельная цена
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что все решится в ближайшее время.
По его словам, долгое время мировые цены на нефть держались на стабильном уровне, например, около 85 долларов за баррель европейского сорта Brent.
«И в последние дни довольно резко цена пошла вниз», — отметил эксперт. Он считает, что если цены и дальше будут снижаться и уйдут к 70 долларам за баррель Brent, то тогда, наверное, можно ожидать от ОПЕК+ решений. Одно из них, по оценке эксперта, это соблюдение дисциплины выполнения нынешнего соглашения и квот.
Игорь Юшков также напомнил, что страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении с осени производства нефти, увеличении объёма квот и возвращении себе доли на рынке.
«Но если цены пойдут и дальше вниз, то они могут перенести это решение, может быть, и с нового года», — прогнозирует он.
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