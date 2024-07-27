Нефть падает на «дно»: что предпримет ОПЕК+

В итоге и слабый спрос в Китае, одном из крупнейших потребителей нефти, и политика давят на цены, но их поддерживают временное снижение коммерческих запасов в США, риски для добычи нефти в Канаде из-за лесных пожаров. В этих условиях, по мнению эксперта, ОПЕК+ вряд ли сейчас изменит добычу с учетом того, как непросто было достичь компромисса по квотам в июне.