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На имущество экс-замминистра обороны Булгакова наложен арест

Следствие наложило обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета бывшего замглавы Минобороны Дмитрия Булгакова, арестованного по делу о коррупции. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

По данным агентства, по состоянию на 2019 год Булгаков вместе с женой владел квартирой площадью 109 кв. м. Его супруге также принадлежали три земельных участка, дом площадью более 620 кв. м и Lexus RX350.

Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра в 2008—2022 годах, он отвечал за техническое обеспечение армии. Вчера, 26 июля, его отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве. По предварительным данным, его дело связано с получением взяток за лоббирование интересов крупных поставщиков продовольствия в вооруженные силы, одним из которых называют АО «Грязинский пищевой комбинат». Экс-замминистра вину не признает.