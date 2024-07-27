На имущество экс-замминистра обороны Булгакова наложен арест

Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра в 2008—2022 годах, он отвечал за техническое обеспечение армии. Вчера, 26 июля, его отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве. По предварительным данным, его дело связано с получением взяток за лоббирование интересов крупных поставщиков продовольствия в вооруженные силы, одним из которых называют АО «Грязинский пищевой комбинат». Экс-замминистра вину не признает.