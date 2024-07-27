Минфин России предупредил о системном долговом кризисе в мире

«Большинство стран, которые испытывают трудности, связанные с задолженностью, имеют низкие и средние доходы. Это не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики и достижение целей устойчивого развития», — сказал он.
Участники встречи отметили рост мировой задолженности в целом, высокие уровни дефицитов бюджетов, инфляции, колебания цен на сырьевые товары и ослабление торговых связей между странами. Министры финансов и главы Центробанков стран G20 также обсудили реформы международного налогообложения и многосторонних банков развития, устойчивое финансирование.
Мероприятия прошли 25 и 26 июля в Рио-де-Жанейро.
Согласно оценке Института международных финансов (IIF, Institute of International Finance), по итогам 2023 года уровень мирового долга побил рекорд и достиг $315 трлн. Лидерами по наращиванию заимствований оказались Китай, Индия и Мексика.