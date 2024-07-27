Эксперт рассказал, кому могут отказать в пособии на ребенка в 2024 году

В Российской Федерации установлено достаточно большое количество пособий и социальных выплат в пользу семей, имеющих детей. Кому полагаются пособия и по каким причинам могут отказать в выплате, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
К основным пособиям относятся следующие:
Пособие по беременности и родам
Кому оно полагается:
- женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию в связи с материнством;
- женщинам, обучающимся по очной форме обучения или проходящим военную службу по контракту;
- а также женщинам из вышеперечисленных категорий, усыновивших детей в возрасте до трех месяцев.
- в отдельных случаях пособие также полагается безработным женщинам, например, женщинам, прекратившим статус адвоката или полномочий нотариуса.
В выплате пособия могут отказать, если имеющая право на него женщина обратилась за выплатой пособия позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Также откажут в выплате пособия женщинам, которые не подпадают под перечисленные категории.
2. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка
Оно полагается беременным женщинам, а также людям, имеющим детей в возрасте до 17 лет.
Однако, как уточняет юрист, лица, имеющие право как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, могут получать пособие по своему выбору только по одному из этих оснований.
Если женщина не посетит медицинскую организацию при наступлении срока беременности 10 — 14 недель, 18 — 22 недели и 30 — 32 недели, выплата ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка будет приостановлена.
Ежемесячное пособие в связи с воспитанием ребенка не подлежит выплате, если заявитель не удовлетворяет следующим условиям:
— заявитель является одним из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка;
— у ребенка есть гражданство РФ, и он постоянно проживает на территории РФ;
— среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, установленный на дату обращения за назначением пособия.
Единовременное пособие при рождении ребенка
Это пособие полагается любому одному из родителей ребенка, либо лицу, его заменяющему. При рождении мертвого ребенка указанное пособие не выплачивается.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Право на выплату данного пособия имеют как работающие, так и не работающие лица — главное, чтобы они осуществляли уход за ребенком, отмечает Данилов. При этом второй родитель такое пособие одновременно с первым получать не может.
Однако юрист напомнил, что лица, имеющие право как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, могут получать пособие по своему выбору только по одному из этих оснований.
Работнику, пропустившему срок на обращение за выплатой более чем на 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста 1,5 лет, в выплате пособия могут отказать.
Ежемесячная выплата семьям, имеющим детей
Эта выплата полагается семьям, имеющим детей, рожденных или усыновленных в период с 1 января 2018 года до 1 января 2023 года.
При этом дети должны быть гражданами РФ. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.
Откажут в выплате пособия семьям, не подпадающим под установленные законом требования.
- Меры господдержки семьям, имеющим детей
Гражданам (отцу или матери), у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту, предоставляется возможность полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей.
Кому могут отказать в выплате пособия: семьям, не подпадающим под установленные законом требования. Кроме того, адвокат отмечает, что воспользоваться данной мерой государственной поддержки можно только однократно. При повторном обращении заявителю будет отказано в предоставлении данной меры государственной поддержки.
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Елена Рогачева