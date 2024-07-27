Китайский кредит дешевеет неожиданно, но осторожно

Напомним, рост ВВП, по данным Государственного статистического управления страны (ГСУ), ощутимо замедлился: в апреле—июне он составил 4,7% после 5,3% в первом квартале. В опубликованной статистике отразился, в частности, усиливающийся спад на рынке недвижимости.
Данные ГСУ также подтвердили, что одной из основных проблем китайской экономики по-прежнему остается слабый внутренний спрос: в июне объем розничных продаж вырос в годовом выражении на 2% (см. график) — это минимум с конца 2022 года, и решение НБК — попытка оживить торговлю. Впрочем, по мнению части аналитиков, снижение ставок на 10 б. п. может в большей степени способствовать росту предложения, но не потребления — сдержанное смягчение условий кредитования вероятнее повлияет на производителей, что может обернуться усилением дисбаланса спроса и предложения на внутреннем рынке или же перенаправлением выпуска на экспорт. Последнее, отметим, сейчас не входит в планы китайских властей, и вводимые против КНР торговые ограничения в последние месяцы усиливаются. На этой неделе стало известно, что в ближайшее время расширить санкции против Китая за экспорт в РФ товаров «двойного назначения» могут США. Продлены и ужесточены на горизонте нескольких месяцев, вероятно, будут и действующие ограничения на ввоз ряда китайских товаров в страны зоны евро.
Отметим, пока снижение ставок регулятором стало единственной «мерой поддержки» экономики, последовавшей за третьим (традиционно «экономическим») пленумом Коммунистической партии Китая, который состоялся на прошлой неделе. Заявления, сделанные в коммюнике по его итогам, разочаровали рынок своей «туманностью»: из-за отсутствия содержательных и конкретных предложений четкого понимания будущего экономической политики страны у внешних наблюдателей пока нет.