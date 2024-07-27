Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 августа 2024 года

Подорожал и отдых в гостиницах и санаториях в России. По данным Росстата, стоимость проживания в гостиницах категории четыре — пять звезд выросла в среднем на 17,29 процента, в трехзвездочных апартаментах — на 12,98 процента, в двухзвездочных гостиницах, мотелях и хостелах — на 11, 10 и 4 процента соответственно.