Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 августа 2024 года

Стоит ли рассчитывать на понижение цен на поездки? И куда можно отправиться в последний месяц лета, чтобы отдых обошелся подешевле, рассказывают эксперты.
Традиционно август — самый востребованный и самый загруженный месяц для отелей пляжных курортов — и потому самый дорогой. И скидки в начале и в середине месяце в целом нехарактерны, рассказывает профессор, заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский.
А вот в конце августа цены на курортах снижаются на 10, а то и 20 процентов.
В августе этого года популярные у россиян с детьми курорты, включая отечественные, как всегда, подешевеют относительно июля.
«Но россияне, планирующие в августе провести свой отдых в Турции, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде и в других странах, этого практически не почувствуют», — говорит Алексей Чудновский.
Дело в том, что в условиях санкций туроператоры вынуждены осуществлять платежи, закладывая как валютные, так и административные риски.
«А после конвертации валютной стоимости тура по внутреннему курсу в рубли стоимость отдыха за рубежом по сравнению с прошлым годом возрастает на 25−30%», — объясняет эксперт.
Санатории и гостиницы России
Подорожал и отдых в гостиницах и санаториях в России. По данным Росстата, стоимость проживания в гостиницах категории четыре — пять звезд выросла в среднем на 17,29 процента, в трехзвездочных апартаментах — на 12,98 процента, в двухзвездочных гостиницах, мотелях и хостелах — на 11, 10 и 4 процента соответственно.
Отдых в российских санаториях подорожал на 13 процентов, а в домах отдыха — на 15,91.
Владельцы отечественных средств размещения объясняют рост цен в первую очередь удорожанием персонала и продуктов питания.
По словам эксперта, острый дефицит кадров среди линейного персонала в туристической отрасли заставляет владельцев отелей и ресторанов повышать зарплаты.
Авиаперелеты и железная дорога
Еще одним фактором роста цен на туристические поездки станет рост авиатарифов на внутренние и международные рейсы с 1 августа.
Решение Росавиации о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов приведет к существенному росту себестоимости авиаперевозок на внутренних и международных рейсах. Прогнозируемый рост себестоимости — 30% и 50% соответственно, говорит Чудновский.
Что касается цен на железнодорожные билеты, то в августе рост цен на перевозки пассажиров в дальнем следовании в вагонах СВ и купейных вагонах всех категорий поездов по сравнению с началом июня составит 20%, подсчитал доцент кафедры маркетинга экономического факультеты РУДН Александр Иванов.
Любимые направления
Самыми популярными туристическими направлениями у россиян остаются безвизовые страны Турция, Тайланд, Абхазия, Объединенные арабские эмираты, Египет, Мальдивы, Куба, Шри Ланка, Сейшелы, продолжает заведующая кафедрой маркетинга Университета «Синергия», доцент Евгения Жукова.
В последние годы россияне начали активно осваивать страны СНГ — Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Армению.
Популярен и внутренний туризм: города Золотого Кольца, Санкт-Петербург, Москва, Крым, курорты Краснодарского края, Карелия, Казань, Екатеринбург, Байкал.
Если не купили путевки заранее, то туристические компании предлагают следующие цены (стоимость включает отдых в августе 9 дней 8 ночей для двух взрослых с проживанием в гостинице 4*, перелетом и трансфером):
Турция. Без питания — 120 тыс. руб., с питанием 150−175 тыс. руб.;
Египет. С питанием 130−140 тыс. руб. Стоимость, при этом, не сильно отличается по предложениям в гостиницах 3, 4 или 5 звезд.
Таиланд. С питанием — 150 тыс. руб., проживание по принципу «все включено» в гостинице 5* обойдется в 200−220 тыс. руб.
ОАЭ. С питанием — 100 тыс. руб. Как поясняет Жукова, относительно невысокая стоимость связана с тем, что июль-август самые жаркие месяцы. Температура воздуха — 40 градусов, а вода прогревается до 32.
Куба. Трехзвездочный отель, все включено — 350−360 тыс. руб., отель 4* — 365−370 тыс. руб. При этом довольно мало предложений с гарантированным вылетом. Перелет под запрос, поэтому возможны доплаты, в зависимости от предложений по перелету.
Абхазия. Размещение в гостевых домах, без питания — 85 тыс. руб. Практически отсутствуют предложения с гарантированным перелетом. В южных направлениях сейчас крайне тяжело найти билеты, поэтому возможны доплаты, предупреждает Жукова.
Мальдивы. Проживание и питание (перелет под запрос) — 220−250 тыс. руб., возможны доплаты.
Шри-Ланка. Трехзвездочный отель, все включено — 160−170 тыс. руб.
Белоруссия. Гостиница 3*, без питания — 55−70 тыс. руб.
Киргизия. Все включено — 155−170 тыс. руб.
Узбекистан. Все включено — 100−110 тыс. руб., перелеты под запрос.
Азербайджан. Все включено — 130−150 тыс. руб.
Армения. С питанием, перелет под запрос — 110−120 тыс. руб.
Бюджет в 100−150 тыс. руб. нужно выделить для путешествия в Армению, Турцию, Египет, Азербайджан, Узбекистан.
Чуть дороже, 150−200 тыс. руб. будет отдых в Таиланде, Шри-Ланке, Киргизии.
А самые дорогие для посещения страны — Мальдивы и Куба.
Поездки по России
Автобусный тур на 7 дней по городам Золотого Кольца России, включая проезд, проживание, питание, музеи и экскурсии, обойдется около 40 тыс. руб. на 1 человека.
Экскурсионный тур в Петербург (4 дня/3 ночи) составит 35 тыс. руб. за 2 взрослых, в стоимость включено проживание, завтрак, экскурсии.
Крым. Есть только гостиницы, гостевые дома и апарт-отели стоимостью около 20 тыс. руб. (8 ночей, 2 взрослых), без перелета и питания. Но если в Крыму можно найти, где перекусить, то с перелетом или проездом на поезде проблематично: билетов нет, говорит Евгения Жукова.
Аналогичная ситуация с курортами Краснодарского края. Предложения только по проживанию, которое будет стоить от 40 тыс. руб. (Сочи, 8 ночей, 2 взрослых, 3*, 1 линия).
После жары, которая стояла в центральном районе России последние три недели, многие хотят отдохнуть в более прохладных регионах.
Например, отдых в Карелии обойдется 75−90 тыс. руб. (включено перелет, питание, отель 2*, 3*, 8 ночей, 2 взрослых).
Перелет из Москвы в Петрозаводск туда/обратно на двоих стоят 40 тыс. руб. Предложения по билетам ограничены.
Туры на Байкал, в Северную Осетию, тур ко Кавказу не включают стоимость перелета и составляют около 60−80 тыс. руб. за 6 дней/5 ночей для двух взрослых.
Перелет из Москвы в Иркутск туда/обратно на двоих обойдется в 80 тыс. руб. Билеты есть в продаже.
Туры в Казань и Екатеринбург также предлагают только проживание — от 40 тыс. руб. (3*, 8 ночей, 2 взрослых). Стоимость авиаперелета из Москвы в Казань туда/обратно на двоих составляет 22 тыс. руб., в Екатеринбург — 30 тыс. руб.