Кабмин одобрил проект договора с КНР, который упростит поездки дальнобойщиков

Тема была поднята во время февральской поездки президента РФ Владимира Путина в Казань. Один из участников беседы пожаловался, что российским дальнобойщикам непросто попасть в Китай: они должны оформлять визы профессиональных водителей. А такие документы выдаются только в приграничных регионах России. В итоге оформление виз оказывается долгим и дорогим процессом. У главы государства спросили, нельзя ли упростить процесс.