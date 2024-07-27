Кабмин одобрил проект договора с КНР, который упростит поездки дальнобойщиков

Речь идет о протоколе, вносящем изменения в соглашение между правительствами РФ и КНР по облегчению поездок граждан. Пока разработан его проект. Предлагается скорректировать в соглашении статью 13, которая определяет для китайских и российских дальнобойщиков правила въезда в РФ или КНР соответственно.
Профессиональные водители должны пересекать границу по многократным визам, которые выдаются на основании нот или официальных писем. Раньше получить необходимые документы можно было всего в нескольких учреждениях. С российской стороны их выдавали представительства МИД в Барнауле, Биробиджане, Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске и Чите, с китайской — канцелярии по иностранным делам народных правительств провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, автономного района Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Теперь список возможных ведомств значительно расширен. От РФ это «представительства МИД, министерство транспорта и подведомственные ему организации с их региональными филиалами», от КНР — «МИД, канцелярии иностранных дел провинциального уровня, министерство транспорта и уполномоченным им компетентные транспортные органы провинциального уровня».
Сроки пребывания
Кроме того, проект регламентирует длительность пребывания и сроки виз. «Граждане въезжают (выезжают, пребывают) на территорию государства другой стороны по многократным визам сроком на один год, выдаваемым на основании нот или официальных писем. Продолжительность каждого пребывания составляет 30 дней», — говорится в новой версии документа. Ранее в соглашении сроки не были оговорены.
Российское правительство одобрило проект протокола, а также поручило Минтрансу «провести с участием МИД переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать [документ]», разрешив вносить в него непринципиальные изменения.
Протокол вступит в силу на 31-й день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур. Если одна из сторон решит прекратить действие протокола, она должна уведомить другую сторону по дипканалам. Документ прекратит действие на 91-й день.
История вопроса
Тема была поднята во время февральской поездки президента РФ Владимира Путина в Казань. Один из участников беседы пожаловался, что российским дальнобойщикам непросто попасть в Китай: они должны оформлять визы профессиональных водителей. А такие документы выдаются только в приграничных регионах России. В итоге оформление виз оказывается долгим и дорогим процессом. У главы государства спросили, нельзя ли упростить процесс.
Путин в ответ пояснил, что такие решения принимаются на основе взаимности, но работа в этом направлении идет. В дальнейшем президент поручил завершить подготовку протокола, «предусматривающего возможность оформления виз российским водителям во всех консульских учреждениях Китайской Народной Республики, расположенных на территории Российской Федерации».