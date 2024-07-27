Граждане носят депозиты из банка в банк

Согласно отчетности банков, размещенной на сайте Банка России, в предыдущие два месяца у ряда крупных банков резко изменился характер привлечения средств физлиц на срочные депозиты. Так, у Сбербанка с начала года каждый месяц объем вкладов увеличивался примерно на 100 млрд руб., но за май рост не дотянул до 80 млрд руб., зато в июне взлетел до 650 млрд руб. У Т-Банка наоборот — в начале года портфель депозитов рос на 60−80 млрд руб. в месяц, в мае же увеличился более чем на 300 млрд руб., тогда как в июне — всего на 5 млрд руб. У ВТБ прирост составлял около 200 млрд руб. в месяц, в мае снизился до 113 млрд руб., а в июне не дотянул до 25 млрд руб. У Альфа-банка в июне вообще зафиксирован отток почти на 19 млрд руб., тогда как в мае прирост портфеля депозитов составил 25 млрд руб., а в предыдущем периоде прибавлял 100−150 млрд руб. ежемесячно.
Данная динамика касается только срочных депозитов, на которые, по данным ЦБ, приходится примерно две трети от общего объема привлеченных средств физлиц.
Согласно отчетности 280 банков, в январе—апреле портфель вкладов ежемесячно снижался примерно у 120 кредитных организаций. В мае это снижение портфеля зафиксировали уже 140 банков, а в июне — 190 банков. При этом в мае снижение более чем на 1 млрд руб. продемонстрировали 15 банков (и только два банка из первой десятки), в июне — 23 банка (пять банков из первой десятки). В целом, по данным ЦБ, объем средств на счетах физлиц в банковской системе по итогам июня составил 49,8 трлн руб., рост с начала года — 10,5%.
Столь значительные сдвиги в депозитных портфелях начали происходить после вступления с 1 мая в силу закона, позволяющего гражданам без комиссии переводить между своими счетами в разных банках суммы до 30 млн руб. в месяц. Кроме того, банки стали активно переманивать клиентов высокими ставками.
С начала года и до третьей декады мая средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков держалась на уровне 15% годовых. Однако к этому времени банки открыли буквально охоту на вкладчиков (см. «Ъ» от 23 мая), и к концу июня средняя ставка достигла 16% годовых. Причем даже в крупных госбанках (Сбербанк, ВТБ, РСХБ) ставки сейчас составляют 18−19% годовых (при выполнении дополнительных условий).
Эксперты считают, что сама по себе одна только возможность переводить между своими счетами крупные суммы не могла спровоцировать существенные перетоки средств, но определенное влияние оказала. «Отсутствие безотзывности вкладов снижает возможности кредитных организаций сдерживать потенциальный отток средств в случае, если какой-либо банк предлагает условия лучше, чем конкуренты», — отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов обращает внимание, что независимо от ставок может происходить переток клиентов из банков с некоторыми неопределенностями в модели развития и временными самоограничениями — банков с иностранным капиталом или банков, находящихся в различных стадиях интеграционных процессов в рамках продолжающейся консолидации сектора. «В совокупности все эти факторы могут приводить к неравномерной и даже разнонаправленной динамике клиентских средств на счетах в разных банках», — говорит он. Например, в банке «ФК Открытие» (интегрируемом в ВТБ) в мае и июне сокращение депозитного портфеля составляло по 66 млрд руб. в месяц (в 1,3−1,5 раза больше, чем в первые месяцы года).
Банкиры утверждают, что возможность перевода клиентами больших сумм между своими счетами в разных банках не сыграла заметной роли в перетоке средств между кредитными организациями.
В Сбербанке сообщили, что никаких существенных изменений после введения новых правил по переводам самому себе в другие банки не почувствовали, так как комиссия, которая была раньше, «не являлась серьезным сдерживающим фактором для перевода денег между счетами в разных банках». При этом в Сбербанке обратили внимание, что «гонка процентных ставок» в первую очередь является гонкой «маркетинговых» ставок и условий, в которых важную роль играют приветственные бонусы по накопительным счетам, маркетинговые ставки на длинных сроках, где выплата процентов в конце срока, и так далее.
В ВТБ (вновь повышает ставки по вкладам и накопительным счетам) считают, что корректировка динамики по срочным вкладам «связана с сезонным фактором и перетоком части средств на накопительные счета», что актуально перед большими тратами, например сезоном отпусков. Ранее ставки по вкладам поднял Почта-банк, у которого последние пять месяцев снижался портфель срочных депозитов (за май — 33 млрд руб., за июнь — 12 млрд руб.). В банке это объяснили тем, что по итогам 2023 года он привлек рекордный объем средств населения во вклады, что «обеспечило необходимый объем ликвидности для роста кредитного портфеля и соблюдения регуляторных требований».
В МТС-банке, который также поднял ставки по вкладам в конце июля, отток средств с депозитов физлиц был зафиксирован только в июне (10 млрд руб.). Там пояснили, что высокий уровень ликвидности позволял банку не участвовать в «гонке» процентных ставок в мае—июне текущего года. С одной стороны, это «вызвало некоторый переток вкладов с закончившимся сроком в банки с более высокими ставками, а с другой стороны, положительно сказалось на уровне чистой процентной маржи и финансовом результате», отметили в банке.