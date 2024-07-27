Граждане носят депозиты из банка в банк

Согласно отчетности банков, размещенной на сайте Банка России, в предыдущие два месяца у ряда крупных банков резко изменился характер привлечения средств физлиц на срочные депозиты. Так, у Сбербанка с начала года каждый месяц объем вкладов увеличивался примерно на 100 млрд руб., но за май рост не дотянул до 80 млрд руб., зато в июне взлетел до 650 млрд руб. У Т-Банка наоборот — в начале года портфель депозитов рос на 60−80 млрд руб. в месяц, в мае же увеличился более чем на 300 млрд руб., тогда как в июне — всего на 5 млрд руб. У ВТБ прирост составлял около 200 млрд руб. в месяц, в мае снизился до 113 млрд руб., а в июне не дотянул до 25 млрд руб. У Альфа-банка в июне вообще зафиксирован отток почти на 19 млрд руб., тогда как в мае прирост портфеля депозитов составил 25 млрд руб., а в предыдущем периоде прибавлял 100−150 млрд руб. ежемесячно.