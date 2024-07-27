Генеративный искусственный интеллект тянется к деньгам

По обновленному прогнозу американской исследовательской компании Gartner, мировые расходы на IT в 2024 году увеличатся на 7,5%, до $5,267 трлн. Наибольшей динамики эксперты ждут в сегменте ЦОД — плюс 24,1% в годовом выражении, до $293,1 млрд. Расходы на дата-центры резко увеличились в связи с внедрением генеративного ИИ (создает тексты, видео, изображения на основе запросов), для которого необходимы вычислительные мощности.
На втором месте по прогнозируемым темпам роста — программное обеспечение. Ожидается, что траты на него вырастут на 12,6%, до $1,1 трлн. Как отмечают в Gartner, некоторое увеличение расходов на ПО можно также отнести к генеративному ИИ. На третьем месте — IT-сервисы с планируемым ростом на 7,1%, до $1,6 трлн, на четвертом — сегмент устройств (плюс 5,4%, до $730,1 млрд), на пятом — сегмент связи (плюс 3%, до $1,54 трлн).
Ранее в Gartner предполагали, что в 2024 году организации будут вкладываться в подготовку к использованию генеративного ИИ, но основной рост IT-расходов в мире будут стимулировать более традиционные факторы — стремление к повышению рентабельности и снижению затрат на рабочую силу. В этом контексте интересно исследование международной консалтинговой компании BCG «Пульс IT-расходов» (в опросе принимали участие 330 крупных и средних фирм из Северной Америки и Европы).
Из него следует, что компании наращивают свои расходы на генеративный ИИ активнее: если в 2024 году их траты составляют в среднем примерно 4,7% от собственных IT-бюджетов, то в течение следующих трех лет показатель вырастет на 60% и составит в среднем примерно 7,6%.
В BCG указывают, что для компаний одинаково важны как контроль затрат, так и обеспечение роста доходов. С учетом этого IT-бюджеты увеличиваются скромными, но стабильными темпами: в 2023 году рост составил 3,2%, в 2024 году — 3,3%. Для контроля затрат они планируют консолидировать поставщиков практически всех IT-продуктов, за исключением генеративного ИИ, для обеспечения роста — сосредоточить траты на высокоэффективных решениях, в том числе и на ИИ. Ожидается, что инвестиции в генеративный ИИ вырастут на 30% в 2024 году. Внимание к технологии обусловлено желанием компаний повысить производительность труда. По прогнозу американской консалтинговой компании Mckinsey, генеративный ИИ может обеспечить рост производительности труда на 0,1−0,6% в год до 2040 года в зависимости от темпов внедрения технологий и перераспределения рабочего времени.
Кроме того, в ходе исследования эксперты BCG определили уровень внедрения генеративного ИИ в компаниях. Выяснилось, что в лидерах — технологические компании, 62% из них относятся к средней и высокой зрелости. Следом идут компании банковской отрасли (36%) и розничной торговли (32%). Среди отстающих — энергетика (незначительно внедрили или вообще не внедрили 42% компаний), путешествия и туризм (42%), а также страхование (40%).