Генеративный искусственный интеллект тянется к деньгам

В BCG указывают, что для компаний одинаково важны как контроль затрат, так и обеспечение роста доходов. С учетом этого IT-бюджеты увеличиваются скромными, но стабильными темпами: в 2023 году рост составил 3,2%, в 2024 году — 3,3%. Для контроля затрат они планируют консолидировать поставщиков практически всех IT-продуктов, за исключением генеративного ИИ, для обеспечения роста — сосредоточить траты на высокоэффективных решениях, в том числе и на ИИ. Ожидается, что инвестиции в генеративный ИИ вырастут на 30% в 2024 году. Внимание к технологии обусловлено желанием компаний повысить производительность труда. По прогнозу американской консалтинговой компании Mckinsey, генеративный ИИ может обеспечить рост производительности труда на 0,1−0,6% в год до 2040 года в зависимости от темпов внедрения технологий и перераспределения рабочего времени.