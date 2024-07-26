Законопроект о филиалах иностранных банков принят в первом чтении

В России планируют разрешить открытие филиалов иностранных банков с осени этого годагода, пишет «Коммерсант».
Предполагается, что филиалы будут выполнять расчётные функции и помогут в трансграничных платежах. Однако для их открытия потребуется сильная политическая воля, так как это может быть связано с риском вторичных санкций.
Госдума одобрила поправки к закону «О банках и банковской деятельности», которые регулируют открытие филиалов иностранных банков. Филиал сможет открыть только один иностранный банк. Для этого ему потребуется гарантийный депозит в размере не менее 1 млрд рублей, размещённый на корреспондентском счёте в Центробанке. Открытие филиалов позволит создать условия для развития системы международных расчётов и привлечь иностранные инвестиции для финансирования экономики. При этом филиалы смогут предоставлять ограниченный спектр услуг.
Эксперты предупреждают, что открытие филиалов не является панацеей, и выбор будет сделан в пользу «дружественных» юрисдикций. Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что филиалы банков Средней Азии смогут опосредовать часть расчётов и переводов денежных средств трудовых мигрантов.
Ожидается, что изменения в законе вступят в силу с сентября 2024 года, но филиалы могут появиться до конца года только в случае предварительных переговоров с ЦБ.
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Виктория Воропаева