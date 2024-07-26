Законопроект о филиалах иностранных банков принят в первом чтении

Госдума одобрила поправки к закону «О банках и банковской деятельности», которые регулируют открытие филиалов иностранных банков. Филиал сможет открыть только один иностранный банк. Для этого ему потребуется гарантийный депозит в размере не менее 1 млрд рублей, размещённый на корреспондентском счёте в Центробанке. Открытие филиалов позволит создать условия для развития системы международных расчётов и привлечь иностранные инвестиции для финансирования экономики. При этом филиалы смогут предоставлять ограниченный спектр услуг.