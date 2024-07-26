6 неочевидных вещей, которые ухудшат вашу кредитную историю

Чтобы вам не отказали в предоставлении денежных средств или не предоставили деньги на максимально невыгодных для вас условиях, нужно соблюдать финансовую дисциплину. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин рассказал о очевидных и неочевидных шагах, которые могут испортить кредитную историю.
При создании Бюро кредитных историй (БКИ) стояла цель сформировать базу данных о физических лицах; о том, как и сколько денежных средств они брали в долг и своевременно ли их погашали; о том, как они себя вели в качестве поручителей по кредитным обязательствам — добросовестно или нет.
Сегодня БКИ — это «кладезь данных» о финансовой дисциплине граждан. К сожалению, не все граждане с ней дружат, признает эксперт.
Итак, как можно ухудшить кредитную историю:
1 Попасть впросак с кредитом
Самый простой способ испортить репутацию — это взять кредит и вовремя его не вернуть. Либо вернуть, но не в полном объеме. Либо в полном объеме, но не своевременно.
2 Не платить за мобильную связь и другие услуги
В БКИ содержится информация не только о кредитных отношениях. «Если потенциальный заемщик ежемесячно не платит за интернет, мобильную связь и другие обязательные услуги, то это может отобразиться в базе БКИ и испортить кредитную историю», — объясняет финансист.
3 Уклоняться от уплаты алиментов
По данным Минюста за 2023 год, в России насчитывается свыше 140 тысяч человек, которые уклоняются от уплаты алиментов. БКИ может включать в себя данные о неуплате алиментов, и злостные неплательщики рискуют столкнуться со сложностями при получении займа в банке.
4 Связаться с коллекторами
Если у потенциального заемщика возникли проблемы с банком или МФО и коллекторы взяли его в оборот, чтобы добиться возврата долга, то его кредитная история, скорее всего, будет подпорчена. Ведь коллекторские бюро делятся с БКИ информацией о должниках.
5 Обратиться за кредитом сразу в несколько банков
Некоторые граждане переживают из-за того, что у них нет хорошей кредитной истории или они раньше вообще не брали кредит. Под влиянием стресса они подают заявки на получение средств сразу в несколько банков. БКИ это тоже может фиксировать. «Такая веерная подача заявок может стать одним из стоп-факторов для получения кредита», — говорит Сироткин.
6 Принципиально отказаться от выполнения своих обязательств
Нередко можно встретить людей — дееспособных и не бедных, — которые сначала подписывают кредитные договора, а затем говорят, не стесняясь, что они не собираются возвращать денежные средства. У них есть для этого финансовая возможность, но они категорически отвергают такую необходимость. Разумеется, подобное бессовестное поведение может послужить причиной порчи кредитной истории.
Впрочем, далеко не все банки готовы предоставлять информацию о том, какая именно информация служит для них стоп-фактором, препятствующим выдаче кредитных средств, объясняет эксперт. Иногда банки могут предпочитать для кредитования лиц конкретного пола, возраста, семейного положения, региона проживания, определенных религиозных взглядов
Однако потенциальным заемщикам все-таки следует уточнять у конкретного кредитора, что может стать преимуществом для получения средств.
Сегодня порядка 50−60 млн человек в России находятся в кредитных отношениях как минимум с одним банком. Бывает, что и больше, чем с одним. А порой могут еще и брать заемные средства в МФО.
В таких условиях возрастает роль наличия хорошей кредитной истории, по которой банки выбирают добросовестных заемщиков и избавляются от недобросовестных.
Для тех граждан, кто собирается взять в долг у банка, например, перед получением ипотеки, по мнению Андрея Сироткина, целесообразно заранее взять какой-то небольшой кредит или оформить кредитную карту.
Благодаря этому у банка и БКИ появится достоверная информация о том, что вы не новый человек на рынке предоставления заемных средств; вам можно доверять; у вас уже имеется пусть и небольшая, но положительная кредитная история; а также что вы способны заключать финансовые договора и нести ответственность.
Ведь одна из основных задач банков — проверять заемщиков на добросовестность и, с точки зрения морали и этики, на наличие совести, заключил Сироткин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева