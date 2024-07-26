6 неочевидных вещей, которые ухудшат вашу кредитную историю

При создании Бюро кредитных историй (БКИ) стояла цель сформировать базу данных о физических лицах; о том, как и сколько денежных средств они брали в долг и своевременно ли их погашали; о том, как они себя вели в качестве поручителей по кредитным обязательствам — добросовестно или нет.