В Нидерландах пожаловались на рост импорта российского газа

Депутаты Нидерландов в письме к правительству страны задались вопросами, правда ли, что импорт газа из РФ в ЕС увеличивается. Парламентарии также поинтересовались, обеспокоены ли в кабмине тем, что страны Евросоюза вновь ставят себя в зависимость от России.