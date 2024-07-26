Уход Байдена, развод в Wildberries и ключевая ставка: главные события финансов этой недели

Еще один позитивный сигнал из Киева на уходящей неделе для всех инвесторов — вероятность мирного окончания конфликта на Украине повышается. И для этого не обязательно дожидаться избрания Дональда Трампа на пост президента США, который обещал помочь в завершении этого глобального противостояния. Владимир Зеленский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на уходящей неделе вновь послали сигналы о готовности Киева к переговорам с Россией. Раньше Киев делал ставку только на силовое решение конфликта. Глава МИД Украины заявил, что Киев готов участвовать в переговорах с Россией. В Кремле не исключили такую возможность. Это позитивное событие для мировых рынков — может снизиться геополитическая напряженность, которая мешает свободным перетокам капитала и росту инвестиций.