Уход Байдена, развод в Wildberries и ключевая ставка: главные события финансов этой недели

Каминг-аут Байдена
Понедельник начался с бурной реакции рынков и обсуждений решения президента США Джо Байдена об отказе переизбираться на очередной срок. Доллар на мировых рынках начал снижаться, а активы-убежища — казначейские облигации, золото и швейцарский франк подорожали.
В это же время европейские фондовые индексы вновь оказались под давлением из-за возможного избрания Дональда Трампа на пост президента США, который может сократить поддержку НАТО. Экс-президент не раз говорил ранее, что США содержат Североатлантический альянс, а ЕС паразитирует на противостоянии с Россией. Возможно, что после прихода Дональда Трампа в Белый дом, ЕС останется в одиночестве и придется налаживать дружеские отношения с «большим соседом», а не конфликтовать с ним.
Конфликт в ЕС
Украина в начале уходящей недели перекрыла транзит российской нефти через свою территорию для Венгрии и Словакии по нефтепроводу «Дружба». В ответ Венгрия объявила, что заблокирует финансовую помощь ЕС для Украины.
Кроме этого, и Словакия, Венгрия обратились в Еврокомиссию с требованием вмешаться и пообещали подать в суд на Украину. Без российской нефти этим двум странам грозит энергодефицит. В Братиславе и Будапеште считают, что это шантаж: так Киев пытается заставить Словакию и Венгрию более активно выступать против России.
Это еще один повод для инвесторов беспокоится о своих вложениях в европейские активы, которые и без политических скандалов дешевеют из-за экономической стагнации в ведущих странах ЕС.
Мосбиржа выплатила дивиденды
Московская биржа завершила выплату дивидендов по итогам 2023 года. Акционерам выплачено 39,5 млрд рублей. Это примерно 65% консолидированной чистой прибыли биржи по МСФО за 2023 год и в 2 раза больше по сравнению с предыдущими выплатами.
В списке акционеров биржи 500 тысяч физических и около двух тысяч юридических лиц. Обороты и доходы биржи растут, как и выплаты дивидендов. Это позитивное событие для российского фондового рынка.
«Развод» в Wildberries
Семейно-акционерный скандал — нередкое явление в мировом бизнесе. Но то, что это произошло в одной из ведущих российских компаний онлайн-торговли — неприятное событие. Компания ранее привлекала на Мосбирже заемный капитал. «Развод» может насторожить инвесторов и ухудшить условия привлечения капитала. Это событие лишний раз напоминает инвесторам насколько важно корпоративное управления компании для инвестирования в нее. Такое явление сложно представить в публичной акционерной компании с большей долей акций в свободном обращении на бирже.
Украина в поисках переговоров
Еще один позитивный сигнал из Киева на уходящей неделе для всех инвесторов — вероятность мирного окончания конфликта на Украине повышается. И для этого не обязательно дожидаться избрания Дональда Трампа на пост президента США, который обещал помочь в завершении этого глобального противостояния. Владимир Зеленский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на уходящей неделе вновь послали сигналы о готовности Киева к переговорам с Россией. Раньше Киев делал ставку только на силовое решение конфликта. Глава МИД Украины заявил, что Киев готов участвовать в переговорах с Россией. В Кремле не исключили такую возможность. Это позитивное событие для мировых рынков — может снизиться геополитическая напряженность, которая мешает свободным перетокам капитала и росту инвестиций.
Возвращение «Яндекса»
На Мосбирже с 24 июля возобновились торги акциями МКПАО «Яндекс» после реформирования структуры компании. В начале торгов цена акций «Яндекса» выросла сразу на 12%. Возвращение российского IT-гиганта на Мосбиржу — позитивное событие для рынка. В этом случае расширяются возможности для инвестирования, роста IT-сегмента и роста российского фондового рынка в целом.
Ключевая ставка повышена
Банк России в пятницу повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Событие было ожидаемым: по мере приближения даты заседания совета директоров регулятора среди аналитиков оставалось все меньше скептиков в сохранении неизменной ставки. Это негативный сигнал для инвесторов — с экономикой не всё в порядке, и регулятор принимает непопулярные для населения и бизнеса решения. В ближайшее время ключевая ставка должна снизить потребительский аппетит и увеличить сберегательную модель поведения населения. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, объясняя решение повысить ставку, отметила, что впервые за последние десять лет в России наблюдается циклический перегрев экономики.
«За по сути десять лет таргетирования инфляции — это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса», — заявила Эльвира Набиуллина.
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