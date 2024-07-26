Россияне стали тратить больше денег на покупку восстановленных смартфонов

Apple и Samsung остаются самыми популярными брендами на рынке восстановленных смартфонов в России. В первом квартале 2024 года Apple вырвался вперед, но по итогам второго квартала доли Apple и Samsung равны и в общем объеме продаж восстановленных смартфонов составляют почти по 32%. В денежном выражении Apple стабильно удерживает лидерство.