Риелтор опасается возможного кризиса на рынке жилья по китайскому сценарию

МОСКВА, 26 июл — РИА Недвижимость. Дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики в России в существующих экономических условиях уже не имеет смысла и может привести к кризису на рынке жилья по китайскому сценарию, считает генеральный директор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
В пятницу состоится заседание Центробанка по вопросу ключевой ставки. Многие эксперты и аналитики полагают, что ее ждет очередное повышение.
«Повышение ставки Центробанка всегда имеет отсроченный эффект влияния на экономические процессы, в том числе инфляцию, при этом затяжной период высокой ставки может негативно отразиться как на рынке недвижимости, так и на инвестициях в развитие промышленных производств в долгосрочной перспективе. Сейчас экономике нужен сигнал на стабилизацию ситуации и смягчение кредитно-денежной политики Центробанка в обозримом будущем», — рассказал он РИА Недвижимость.
По его словам, большое влияние на разгон инфляции в стране в том числе оказывала дешевая ипотека с господдержкой, однако эффект ее отмены еще не успел целиком реализоваться и будет виден в ближайшие два-три месяца.
«По рынку недвижимости мы уже отмечаем заметные изменения, в том числе стабилизацию реальной цены продажи вторичной недвижимости в России, которая с февраля практически остается неизменной. Однако дальнейший рост ключевой ставки может отбросить рынок недвижимости на несколько шагов назад и обострить ситуацию на нем в перспективе трех-пяти лет из-за сокращения вывода на рынок новых проектов в связи с неопределенностью с дальнейшей судьбой ипотечного кредитования», — отметил собеседник агентства.
Глава «Этажей» обратил внимание, что высокая ключевая ставка сейчас создает препятствия для развития бизнеса в России и при длительном периоде действия дорогих коммерческих кредитов чрезмерная долговая нагрузка предприятий будет перекладываться в цену товаров и услуг, что еще больше разогреет инфляцию. «Нужно учесть, что сейчас влияние на инфляцию оказывают выросшие тарифы на жилищно-коммунальные услуги и топливо, которые входят в структуру цен практически любых товаров и услуг. Как только рынок адаптируется под эти изменения, можно ожидать существенного замедления инфляции», — добавил он.
Хусаинов подчеркнул, что, несмотря на то, что большинство аналитиков склоняются к дальнейшему росту ключевой ставки на сегодняшнем заседании Центробанка, вероятность ее сохранения на прежнем уровне сейчас кажется вполне логичным решением регулятора.
«Инфляция две недели подряд держится на уровне целевых 0,11%, плюс мы отмечаем стабильное снижение реальной цены продажи жилой недвижимости в июле. Риски, которые создает дальнейшее повышение ключевой ставки, сейчас значительно выше, чем возможный эффект, поэтому шансы сохранения ее на прежнем уровне очень велики. В том числе очень показателен сейчас кризис на рынке недвижимости в Китае», — подытожил он.