Риелтор опасается возможного кризиса на рынке жилья по китайскому сценарию

Глава «Этажей» обратил внимание, что высокая ключевая ставка сейчас создает препятствия для развития бизнеса в России и при длительном периоде действия дорогих коммерческих кредитов чрезмерная долговая нагрузка предприятий будет перекладываться в цену товаров и услуг, что еще больше разогреет инфляцию. «Нужно учесть, что сейчас влияние на инфляцию оказывают выросшие тарифы на жилищно-коммунальные услуги и топливо, которые входят в структуру цен практически любых товаров и услуг. Как только рынок адаптируется под эти изменения, можно ожидать существенного замедления инфляции», — добавил он.