Промышленники верят в рост спроса

Восстановление индекса обусловлено оптимизмом прогнозов промышленников относительно спроса и выпуска —вопреки фактической динамике последнего. Такие позитивные ожидания — следствие разрыва спроса и предложения на дефицитном рынке. У ценовых планов предприятий нет определенного тренда: с сентября 2023 года по март 2024-го баланс ожидаемых изменений цен показывал снижение после прежде уверенного роста на протяжении года, де-факто промышленность так и не выработала единую ценовую политику. Негативная динамика, по данным ИНП РАН, сохраняется только в части планов по изменению численности персонала — баланс оценок снизился до 17-месячного минимума. В ИНП объясняют результат несколькими процессами: рекордно низкая безработица заставила предприятия трезво оценивать свои возможности найма новых работников во втором полугодии 2024 года, интенсивный наем в 2023—2024 годах снизил остроту кадрового дефицита в промышленности.
По данным Росстата, динамика промвыпуска в июне замедлилась — промпроизводство выросло на 1,9% в годовом выражении, что стало минимумом с марта 2023 года (по итогам года Минэкономики прогнозирует замедление темпов роста показателя до 2,5%). В ЦМАКП дают схожие оценки динамики выпуска, отмечая, что этап бурного роста в промышленности завершен. По данным аналитиков, он опирался на сочетание ряда краткосрочных факторов, действие которых прекратилось.
Впрочем, по данным Telegram-канала «Твердые цифры», динамика промышленности неустойчива: резкое замедление в обработке наблюдалось и в конце 2023 года, но затем выпуск стал активно расти, так же может произойти и теперь — из-за влияния «специальных отраслей». Так, уровень выпуска в оборонных секторах остается выше исторического тренда, несмотря на замедление темпов роста в производстве металлоизделий и электроники.