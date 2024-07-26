Промышленники верят в рост спроса

Восстановление индекса обусловлено оптимизмом прогнозов промышленников относительно спроса и выпуска —вопреки фактической динамике последнего. Такие позитивные ожидания — следствие разрыва спроса и предложения на дефицитном рынке. У ценовых планов предприятий нет определенного тренда: с сентября 2023 года по март 2024-го баланс ожидаемых изменений цен показывал снижение после прежде уверенного роста на протяжении года, де-факто промышленность так и не выработала единую ценовую политику. Негативная динамика, по данным ИНП РАН, сохраняется только в части планов по изменению численности персонала — баланс оценок снизился до 17-месячного минимума. В ИНП объясняют результат несколькими процессами: рекордно низкая безработица заставила предприятия трезво оценивать свои возможности найма новых работников во втором полугодии 2024 года, интенсивный наем в 2023—2024 годах снизил остроту кадрового дефицита в промышленности.