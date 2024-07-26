Продажи новостроек в июне 2024 года выросли на 61%

Всего за первое полугодие текущего года, по данным госкомпании, на первичном рынке продано 14,7 млн кв. м — на 19% больше, чем годом ранее. Среди крупнейших регионов по объемам жилищного строительства сильнее всего объем реализованного жилья вырос в Татарстане — до 432 тыс. кв. м (+35% к I полугодию 2023 года), на 78 млрд рублей (+77%), Ростовской области — до 502 тыс. кв. м (+32%), на 64 млрд рублей (+61%), и Санкт-Петербурге — до 963 тыс. кв. м (+22%), на 229 млрд рублей (+37%). В Москве рост продаж на первичном рынке составил +19% (2,2 млн кв. м), при этом сумма ДДУ достигла 820,1 млрд рублей и выросла на 45% в годовом значении (с 566,7 млрд рублей в июне 2023 года).