Продажи новостроек в июне 2024 года выросли на 61%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ДОМ.РФ зафиксировал в июне 2024 года рост продаж жилья на первичном рынке в России на 61% по сравнению с июнем 2023 года, сообщила пресс-служба госкомпании.
«Перед завершением “Льготной ипотеки” продажи строящегося жилья в России достигли пика в июне: реализация квартир по зарегистрированным договорам долевого участия (ДДУ) составила 3,8 млн кв. м, что на 61% больше, чем в июне 2023 года», — говорится в сообщении.
Всего за первое полугодие текущего года, по данным госкомпании, на первичном рынке продано 14,7 млн кв. м — на 19% больше, чем годом ранее. Среди крупнейших регионов по объемам жилищного строительства сильнее всего объем реализованного жилья вырос в Татарстане — до 432 тыс. кв. м (+35% к I полугодию 2023 года), на 78 млрд рублей (+77%), Ростовской области — до 502 тыс. кв. м (+32%), на 64 млрд рублей (+61%), и Санкт-Петербурге — до 963 тыс. кв. м (+22%), на 229 млрд рублей (+37%). В Москве рост продаж на первичном рынке составил +19% (2,2 млн кв. м), при этом сумма ДДУ достигла 820,1 млрд рублей и выросла на 45% в годовом значении (с 566,7 млрд рублей в июне 2023 года).
Суммарная выручка девелоперов от реализации жилья по ДДУ, по информации руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, превысила 2,6 трлн рублей по итогам первого полугодия 2024 года. «Это на 42% больше, чем годом ранее. Такие финансовые результаты позволят рынку относительно безболезненно пройти период высоких ставок, когда наблюдается замедление спроса», — считает он.