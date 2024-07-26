Почти половина американцев боится, что им не удастся свести концы с концами

CNN обнародовал данные недавнего опроса, согласно которому 39% взрослых американцев выражают серьезное беспокойство по поводу недостатка семейных доходов для покрытия основных расходов. Этот показатель превысил отметку в 28%, зафиксированную в декабре 2021 года, и немного превышает уровень беспокойства времен Великой рецессии 2008−2009 годов, когда данный показатель составлял 37%.
Эти изменения в поведении демонстрируют, что даже при низком уровне безработицы и снижении темпов инфляции, множество американцев все еще сталкиваются с последствиями многолетнего роста цен на товары и услуги.
«Цены на продукты стали просто непомерными. Но это не единственная проблема: все дорожает, начиная от одежды и заканчивая страховкой», — рассказывает Анджела Рассел, проживающая в Огайо и работающая программным аналитиком в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
При этом 65% респондентов указали, что главной экономической проблемой для их семьи являются именно растущие расходы и стоимость жизни. Хотя этот показатель снизился с 75% летом 2022 года, он все же значительно превышает уровень 4% летом 2021 года.
По оценкам Moody’s Analytics, типичная американская семья сегодня ежемесячно тратит на $925 больше на аналогичные товары и услуги по сравнению с тратами трехлетней давности. Возросшие расходы заставляют многие семьи пересматривать свои бюджеты и искать альтернативные финансовые решения, чтобы справиться с нынешней экономической неопределенностью.
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Виктория Воропаева