Набиуллина заявила о росте рисков вторичных санкций

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Риски вторичных санкций растут и негативно влияют на трансграничных платежи, но бизнес продолжает искать способы решения. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Риски вторичных санкций действительно увеличились. Мы это видим и в затруднении ситуации с платежами. Компании активно ищут способы для того, чтобы расчеты проходили», — сказала Набиуллина.
По словам главы ЦБ, ситуация с платежами оказывает влияние на импорт. «Но, на наш взгляд, один из факторов — это ужесточение денежно-кредитных условий. Отделить один фактор от другого достаточно сложно. Скорее всего, здесь влияние обоих факторов», — отметила она.