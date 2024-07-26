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Набиуллина заявила о росте рисков вторичных санкций

Глава Банка России отметила, что компании РФ активно ищут способы для того, чтобы расчеты проходили.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Риски вторичных санкций растут и негативно влияют на трансграничных платежи, но бизнес продолжает искать способы решения. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Риски вторичных санкций действительно увеличились. Мы это видим и в затруднении ситуации с платежами. Компании активно ищут способы для того, чтобы расчеты проходили», — сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, ситуация с платежами оказывает влияние на импорт. «Но, на наш взгляд, один из факторов — это ужесточение денежно-кредитных условий. Отделить один фактор от другого достаточно сложно. Скорее всего, здесь влияние обоих факторов», — отметила она.