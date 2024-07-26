Набиуллина заявила о росте рисков вторичных санкций

По словам главы ЦБ, ситуация с платежами оказывает влияние на импорт. «Но, на наш взгляд, один из факторов — это ужесточение денежно-кредитных условий. Отделить один фактор от другого достаточно сложно. Скорее всего, здесь влияние обоих факторов», — отметила она.