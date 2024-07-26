Мораторий на проверки общепита намерены частично снять

Ранее «Общественная потребительская инициатива» обратилась в МЭР с предложением частично снять мораторий на проверки на фоне ситуации с ботулизмом. Напомним, в июне более 400 человек в 11 регионах заболели ботулизмом, двое скончались. Они отравились салатами с фасолью, которую поставляла «Савон К», она не уведомила Роспотребнадзор о старте своей работы. Поэтому Минэкономразвития и ответило общественникам, что работа по этому направлению уже идет.