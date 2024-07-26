Каким будет курс рубля 29 июля 2024: прогноз эксперта

Наш недельный прогноз по биржевому курсу рубля к юаню — 11,7−11,9, по доллару (исходя из индикаторов срочного рынка) — 86,5−88,5 ₽ В свете окончания налогового периода валюты могут направиться к верхним границам обозначенных диапазонов. Банк России в пятницу повысил ставку на 200 б.п., до 18%. Жесткая ДКП априори играет за рубль, однако эффект от повышения ключевой ставки не одномоментный, а определяющими для курса останется баланс между притоком экспортной выручки и спросом импортеров на иностранные деньги. 31 июля состоится заседание ФРС, важных решений не ожидается, но в фокусе будет риторика — возможны сигналы о намерении понизить процентные ставки в сентябре. В этом случае общерыночные настроения могут улучшиться, а мировые валюты могут усилить свои позиции против доллара.