Каким будет курс рубля 29 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в пятницу стартовал в зоне положительных значений, но после обеда индекс Мосбиржи резко откатился вниз.
Центробанк поднял ключевую ставку на 200 б.п., до 18%. Сюрпризом для рынка само повышение не стало — регулятор сделал шаг в соответствии с консенсус-прогнозом. А вот то, что ЦБ не дал сигналов о вероятном завершении цикла ужесточения ДКП и повысил прогноз среднего значения ключевой на 2024 г. и последующие годы, оказало на акции давление.
Помимо этого, фиксацию прибыли провоцировала рыночная конъюнктура — нефть торговалась в минусе, а рубль демонстрировал силу на пике поддержки со стороны налогового периода.
Внешний фон немного улучшился. Китайские индексы отскочили после спада, на европейских биржах также доминировали покупатели, в плюсе начался торговый день и на американских площадках. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в июне немного превысил прогноз, составив 2,6% г/г.
В понедельник Норникель опубликует производственные результаты за II кв. В рамках сезона квартальных отчетностей финансовые показатели представят McDonald’s, ON Semiconductor, Komatsu.
На следующей неделе биржевым «быкам» вновь придется бороться за закрепление над круглой отметкой 3000 п. по индексу Мосбиржи. Помочь может ослабление рубля по завершении налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 июля — 2985−3085 п.
Наш недельный прогноз по биржевому курсу рубля к юаню — 11,7−11,9, по доллару (исходя из индикаторов срочного рынка) — 86,5−88,5 ₽ В свете окончания налогового периода валюты могут направиться к верхним границам обозначенных диапазонов. Банк России в пятницу повысил ставку на 200 б.п., до 18%. Жесткая ДКП априори играет за рубль, однако эффект от повышения ключевой ставки не одномоментный, а определяющими для курса останется баланс между притоком экспортной выручки и спросом импортеров на иностранные деньги. 31 июля состоится заседание ФРС, важных решений не ожидается, но в фокусе будет риторика — возможны сигналы о намерении понизить процентные ставки в сентябре. В этом случае общерыночные настроения могут улучшиться, а мировые валюты могут усилить свои позиции против доллара.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».