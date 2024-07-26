Газ в разогретом состоянии. Добыча в июне выросла из-за жары и экспорта

Добыча газа в РФ в первом полугодии выросла на 8,3% год к году, до 357,3 млрд кубометров (с учетом сожженного в факелах газа). В июне показатель увеличился на 9,5%, до почти 49 млрд кубометров, сообщили источники «Ъ», знакомые с данными Минэнерго.
Наибольший прирост показал «Газпром». Показатели компании в статистике Минэнерго отдельно не раскрываются, но составляют основную часть добычи «прочих производителей». В январе—июне «прочие» добыли 229,8 млрд кубометров газа, что на 12,3% больше, чем годом ранее. В июне показатель подскочил сразу на 17,4%, до 29,3 млрд кубометров.
В мае—июне «Газпром» продолжил наращивать как экспорт, так и поставки на внутренний рынок. Трубопроводные поставки выросли по украинскому маршруту — на 34%, до 1,2 млрд кубометров, и по «Турецкому потоку» — сразу на 60%, до 1,2 млрд кубометров. Кроме того, жара внутри РФ создала дополнительный спрос на электроэнергию, увеличив загрузку газовых ТЭС в европейской части РФ в июне на 16,6% год к году. В Центральном федеральном округе выработка ТЭС выросла сразу на 25% год к году. В течение июня «Газпром» дважды сообщал об обновлении рекордов суточных поставок на внутренний рынок.
Добыча крупнейшего независимого производителя газа — НОВАТЭКа — в первом полугодии увеличилась на 3% год к году, до 41 млрд кубометров. В июне компания добыла 6,46 млрд кубометров, нарастив производство на 8,8% относительно прошлого года. Вместе с тем добыча на первой линии проекта «Арктик СПГ-2», попавшего в SDN list, в июне вновь снизилась относительно предыдущего месяца — до 34 млн кубометров против 55 млн кубометров в мае. Самый большой показатель по производству проект показывал в январе — 250 млн кубометров, когда на линии началось первое пробное производство СПГ.
«Роснефть» в первом полугодии произвела 39,8 млрд кубометров газа, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне добыча компании выросла на 4,5% год к году, до 6,48 млрд кубометров.
Прочие независимые производители в основном сильно сократили добычу в июне. По мнению собеседников «Ъ» на рынке, это свидетельствует о заметном сокращении добычи нефти компаниями в рамках выполнения сделки с ОПЕК+.
Так, добыча «Газпром нефти» за шесть месяцев выросла на 4,76%, до 15 млрд кубометров, в июне показатель снизился сразу на 6%, до 2,28 млрд кубометров. ЛУКОЙЛ в первом полугодии снизил добычу на 0,5%, до 9 млрд кубометров, в июне производство газа упало на 6,2%, до 1,34 млрд кубометров. В обоих случаях наиболее сильно сократилась добыча газа на старых месторождениях в Западной Сибири: «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» снизил добычу на 15% год к году, «Ноябрьскнефтегаз» — на 31% год к году.
«Сургутнефтегаз» за январь—июнь добыл 3,2 млрд кубометров, показав снижение год к году на 12%. За июнь компания произвела 519 млн кубометров, что на 11% меньше, чем годом ранее. ННК в первом полугодии добыла 3,25 млрд кубометров, что соответствует уровню прошлого года. В июне добыча выросла на 1,5%, до 540 млн кубометров.
Добыча газа на СРП-проекте «Сахалин-1» в январе—июне увеличилась на 4,5%, до 4,93 млрд кубометров, а по итогам июня — снизилась на 6%, до 768 млн кубометров. На «Сахалине-2» производство газа за шесть месяцев упало на 3,8%, до 8,13 млрд кубометров. В июне добыча сократилась на 41%, до 843 млн кубометров, что объясняется плановым техническим ремонтом, проходившим на объекте в этот период.