Газ в разогретом состоянии. Добыча в июне выросла из-за жары и экспорта

В мае—июне «Газпром» продолжил наращивать как экспорт, так и поставки на внутренний рынок. Трубопроводные поставки выросли по украинскому маршруту — на 34%, до 1,2 млрд кубометров, и по «Турецкому потоку» — сразу на 60%, до 1,2 млрд кубометров. Кроме того, жара внутри РФ создала дополнительный спрос на электроэнергию, увеличив загрузку газовых ТЭС в европейской части РФ в июне на 16,6% год к году. В Центральном федеральном округе выработка ТЭС выросла сразу на 25% год к году. В течение июня «Газпром» дважды сообщал об обновлении рекордов суточных поставок на внутренний рынок.