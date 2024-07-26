Что дальше? ЦБ сделал широкий шаг

Внутренний спрос, кредитование и инфляция значимо не замедлялись, несмотря на ключевую ставку 16%, поэтому Банку России необходимо добавлять жёсткости монетарной политики, чтобы возвращать инфляцию к целевому уровню 4%.
В первые семь месяцев года экономический рост и инфляция складывались выше ожиданий ЦБ и аналитиков. Банк России снова повысил прогноз по росту ВВП на этот год до 3,5−4,0% с 2,5−3,5%.
Посредством ужесточения денежно-кредитных условий Банк России стремится охладить всё ещё высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к цели.
Банк России повысил прогноз по инфляции на конец этого года до 6,5−7,0% с 4,3−4,8%.
По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, неопределенность с геополитикой, курсом рубля и импортом, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста.
Поэтому мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно. Мы полагаем, что пик годовой инфляции был пройден в этом июле на уровне 9,3% и ожидаем замедления инфляции до 7,1% к концу этого года и до 4,8% к концу 2025 года. При этом риски, на наш взгляд, смещены в сторону более высоких значений инфляции.
Прогноз на следующие заседания
Банк России дал сигнал о том, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».
Кроме этого, ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 16,9−17,4% с 15−16%.
Учитывая прогноз ЦБ по инфляции на конец года в 6,5−7,0% и наш прогноз в 7,1%, а также прогноз ЦБ по средней ключевой ставке до конца года в диапазоне 18,0−19,4%, мы ожидаем, что Банк России на ближайших заседаниях (13 сентября или опорном заседании 25 октября) снова повысит ключевую ставку на 200 б.п., до 20%.
Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в ближайшие кварталы.
Мы полагаем, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%.
Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими ещё долго, а, вероятно, и ещё подорожают.
Влияние на рубль
Мы считаем, что сегодняшнее решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля.
В то же время мы ожидаем, что повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений.
Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту).
В целом мы ожидаем, что рубль в этом квартале будет стабильным и будет торговаться недалеко от текущих уровней. В свои прогнозы на этот квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 12 за юань, 88 за доллар и 96 за евро.
Влияние на ставки в экономике
Мы полагаем, что вслед за повышением ключевой ставки с 16% до 18% на сопоставимую величину вырастут ставки по депозитам и кредитам (ипотеке, потребительским, корпоративным).
Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в этом году. Поэтому повышенные ставки по депозитам и кредитам, вероятно, останутся до конца года.
В целом сберегателям и заёмщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жёсткой монетарной политики может оказаться длительным, а ключевая ставка останется двузначной и весь следующий год.
Влияние на инвесторов
Мы ожидаем, что итоги заседания ЦБ окажут негативное влияние на рынок облигаций и рынок акций. Мы полагаем, что облигации с постоянным купоном продолжат падать в ближайшие месяцы.
Мы по-прежнему считаем, что инвесторам лучше придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном. Эти инструменты позволят инвесторам получать 18−20% годовых в рублях и быть готовым к тому, что Банк России может ещё в этом году повысить ключевую ставку.
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