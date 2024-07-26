Что дальше? ЦБ сделал широкий шаг

Поэтому мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно. Мы полагаем, что пик годовой инфляции был пройден в этом июле на уровне 9,3% и ожидаем замедления инфляции до 7,1% к концу этого года и до 4,8% к концу 2025 года. При этом риски, на наш взгляд, смещены в сторону более высоких значений инфляции.