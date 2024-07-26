ЦБ резко пересмотрел прогноз по инфляции и росту экономики

Банк России существенно пересмотрел в сторону повышения прогноз по инфляции и динамике ВВП на этот год. Регулятор ожидает, что инфляция по итогам 2024 года будет на уровне 6,5−7% (то есть значительно выше таргета в 4%), а экономика вырастет на 3,5−4%.
Предыдущий — апрельский — вариант среднесрочного прогноза ЦБ предполагал, что инфляция в этом году составит 4,3−4,8%, а рост ВВП — 2,5−3,5%.
Совет директоров Банка России на заседании 26 июля повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — с 16 до 18% годовых. Среди причин повышения ставки ЦБ назвал то, что инфляции ускорилась и сложилась на уровне существенно выше апрельского прогноза, а рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. «Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — подчеркнул ЦБ.
Согласно последним данным Минэкономразвития, по состоянию на 22 июля инфляция в годовом выражении составила 9,18%. Актуальный прогноз министерства предполагает инфляцию на уровне 5,1% на конец 2024 года и рост ВВП на 2,8%.