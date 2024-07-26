ЦБ резко пересмотрел прогноз по инфляции и росту экономики

Совет директоров Банка России на заседании 26 июля повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — с 16 до 18% годовых. Среди причин повышения ставки ЦБ назвал то, что инфляции ускорилась и сложилась на уровне существенно выше апрельского прогноза, а рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. «Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — подчеркнул ЦБ.