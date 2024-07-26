Банки Китая объявили бойкот «грязным» юаням из России

Некоторые китайские банки начали негласно разделять юань на «чистый» и «грязный», где последний связан с Россией, сообщает издание «Ведомости». Банки избегают работать с такими деньгами, что усложняет финансовые операции для российских импортеров, рассказал гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин.
Максим Черешнев, другой член генсовета «Деловой России», отметил, что китайские банки отказались принимать юани, купленные на Московской бирже после введения санкций. Сурана Раднаева и Иван Тихоненок, руководители юридических компаний, подтвердили, что проблема известна, и банки не хотят работать с юанем, который имеет «российский след».
Порошин пояснил, что китайские банки могут требовать подтверждения, что юань был приобретен на несанкционных торговых площадках, что увеличивает стоимость «чистой» валюты. Также возможно использовать взаимозачет требований между контрагентами в разных юрисдикциях, отметил Черешнев.
Проблемы с проведением платежей между Россией и Китаем становятся всё более серьезными в течение этого года. Это происходит на фоне усиления западных ограничений, таких как угроза для банков попасть под вторичные санкции США или введение рестрикций в отношении Мосбиржи со стороны Вашингтона в июне.
Президент Владимир Путин подчёркивал, что санкции, направленные против третьих стран, которые участвуют в экономической деятельности, являются нелегитимными и «выходят за рамки здравого смысла». Он также отмечал, что такие меры наносят ущерб мировой экономике. По мнению главы государства, эти проблемы можно решить, и они должны быть поддержаны на государственном уровне.
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Виктория Воропаева.