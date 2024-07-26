Банки Китая объявили бойкот «грязным» юаням из России

Проблемы с проведением платежей между Россией и Китаем становятся всё более серьезными в течение этого года. Это происходит на фоне усиления западных ограничений, таких как угроза для банков попасть под вторичные санкции США или введение рестрикций в отношении Мосбиржи со стороны Вашингтона в июне.