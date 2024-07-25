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Юрист раскрыла пять ситуаций, когда банки будут блокировать переводы денег

25 июля вступил в силу изменения в закон «О национальной платежной системе». Теперь банки обязаны приостанавливать «сомнительные» платежи на 2 дня, даже в том случае, если клиент будет настаивать на их проведении. Об этом рассказала Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

Источник: Агентство «Москва»

Если банк проведет такую операцию в указанный срок, и она окажется мошеннической, то финансовая организация будет обязана вернуть деньги клиенту.

Тем не менее, если по истечении двух дней, клиент все же настоит на переводе денег, банк совершит операцию и не будет нести никакой ответственности за это.

По мнению законодателей, такие действия способны защитить российских граждан от мошенников.

Итак, согласно изменениям, приостановка операции будет происходить при следующих условиях.

1. Если перевод происходит на счета, по которым уже были зафиксированы мошеннические действия.

2. В отношении получателя средств заведено уголовное дело.

3. Есть признаки мошеннической операции со стороны других организаций. К примеру, данные от сотового оператора, что перед переводом клиент вел продолжительные переговоры с каким-то абонентом.

4. Счет, на который переводятся средства есть в специальной базе Банка России. Как поясняет юрист, это база с данными о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

5. Характер операции противоречит обычным действиям клиента: не совпадает устройство, с которого осуществляется перевод, слишком большая сумма, клиент досрочно закрывает вклад и т. д., разъяснила Полина Гусятникова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева