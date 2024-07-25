В России замедлилась инфляция

«Возобновилось снижение цен на плодоовощную продукцию: подешевели помидоры и фрукты, продолжилось снижение цен на огурцы и овощи “борщевого набора”. На продукты питания за исключением овощей и фруктов рост цен составил 0,11%. Снизились темпы роста цен на сахар и хлебобулочные изделия, ускорилась дефляция на мясо птицы и яйца», — указано в документе.