В России замедлилась инфляция

«Возобновилось снижение цен на плодоовощную продукцию: подешевели помидоры и фрукты, продолжилось снижение цен на огурцы и овощи “борщевого набора”. На продукты питания за исключением овощей и фруктов рост цен составил 0,11%. Снизились темпы роста цен на сахар и хлебобулочные изделия, ускорилась дефляция на мясо птицы и яйца», — указано в документе.
Как пишут авторы обзора, на неделе с 16 по 22 июля в сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,07% против 0,05% на прошлой отчетной неделе.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,12%, как и неделей ранее. В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг повышение цен замедлилось — до 0,16% против 0,22%.