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В России замедлилась инфляция

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Инфляция в России на 22 июля замедлилась до 9,18% в годовом выражении с 9,21% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Источник: Reuters

«Возобновилось снижение цен на плодоовощную продукцию: подешевели помидоры и фрукты, продолжилось снижение цен на огурцы и овощи “борщевого набора”. На продукты питания за исключением овощей и фруктов рост цен составил 0,11%. Снизились темпы роста цен на сахар и хлебобулочные изделия, ускорилась дефляция на мясо птицы и яйца», — указано в документе.

Как пишут авторы обзора, на неделе с 16 по 22 июля в сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,07% против 0,05% на прошлой отчетной неделе.

В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,12%, как и неделей ранее. В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг повышение цен замедлилось — до 0,16% против 0,22%.