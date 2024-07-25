В работе Сбербанк Онлайн произошел сбой

По данным сервиса Brand Analytics, сбой начался в 12:00 мск. В банках, «ВКонтакте» и Discord проблемы продолжались приблизительно полчаса, а у МТС неполадки сохраняются до сих пор. Напомним, 24 июля пользователи мобильных приложений ВТБ, Росбанка, Альфа-банка и Газпромбанка также заметили сбои. Неполадки были зафиксированы с утра. Пресс-служба Альфа-банка заявила, что сбоя не было, а трудности вызваны техническими работами. Телеграм-канал Shot со ссылкой на пресс-службу ВТБ сообщил, что российский банковский сектор подвергся планированной из-за рубежа DDoS-атаке.