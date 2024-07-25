В работе Сбербанк Онлайн произошел сбой

Мониторинговый сервис Downdetector.su сообщает о перебоях в работе приложения Сбербанка.
Downdetector также указывает на сбои в работе приложений Росбанка, социальной сети «ВКонтакте», мобильного оператора МТС и мессенджера Discord. Пользователи жалуются на недоступность мобильных приложений и проблемами с онлайн-банкингом, а также невозможность отправки сообщений в мессенджере и соцсети. У МТС отмечены проблемы с мобильным интернетом, причем 93% пользователей указывают на общий сбой.
По данным сервиса Brand Analytics, сбой начался в 12:00 мск. В банках, «ВКонтакте» и Discord проблемы продолжались приблизительно полчаса, а у МТС неполадки сохраняются до сих пор. Напомним, 24 июля пользователи мобильных приложений ВТБ, Росбанка, Альфа-банка и Газпромбанка также заметили сбои. Неполадки были зафиксированы с утра. Пресс-служба Альфа-банка заявила, что сбоя не было, а трудности вызваны техническими работами. Телеграм-канал Shot со ссылкой на пресс-службу ВТБ сообщил, что российский банковский сектор подвергся планированной из-за рубежа DDoS-атаке.
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Виктория Воропаева.