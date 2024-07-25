В минфине Украины рассказали о внешнем финансировании страны с 2022 года

Там уточнили, что в 2024 году в госбюджет уже поступило $16 миллиардов международной поддержки. Кроме этого, в министерстве отметили, что партнеры заверили в направлении в текущем году внешней помощи в полном объеме, то есть в целом $38 миллиардов.