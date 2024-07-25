В Думе предложили ЦБ изобразить на купюрах героев СВО и освобожденные города

«Предлагается закрепить память об освобожденных городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах. Важно, чтобы они были не “памятными”, которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны. Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи», — говорится в письме.