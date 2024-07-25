В Думе предложили ЦБ изобразить на купюрах героев СВО и освобожденные города

«Предлагается закрепить память об освобожденных городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах. Важно, чтобы они были не “памятными”, которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны. Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи», — говорится в письме.
Ранее регулятор сообщил, что в 2021 — 2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей. По словам Лантратовой, действующий план обновления денежных купюр был разработан до начала специальной военной операции.
«На аверсе монет с номиналом 5 и 10 рублей предлагается изображать портреты погибших участников СВО, удостоенных высшего звания Герой Российской Федерации за свои подвиги. Например, Владимир Артемович Жога, Олег Александрович Шипицин, Адам Ерахович Хамхоев, Александр Сергеевич Досягаев, Алексей Юрьевич Нагин, Алексей Николаевич Осокин и другие герои, сражавшиеся и отдавшие свои жизни в борьбе с неонацистским киевским режимом», — добавляет она.
Кроме того, депутат предлагает на аверсе монет с номиналом один и два рубля изобразить военную технику РФ. «Например, танки Т-90М “Прорыв”, БМПТ-72 “Терминатор”, ТОС-1А “Солнцепек”, бомбардировщик Ту-95 и другие виды вооружений», — сказано в письме.