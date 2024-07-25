Средний размер потребкредита в июне вырос на 3,5%

Что касается региональной динамики этого показателя, то самый серьезный рост среднего чека потребкредита (среди 30 регионов РФ — лидеров в этом типе розничных кредитов) в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Москва (+10,2%), Забайкальский край (+7,5%), Иркутская область (+7,0%), а также Приморский край (+6,6%) и Белгородская область (+6,5%). В нескольких регионах из топ-30 в июне было отмечено снижение этого показателя, в том числе в Волгоградской (-3,4%) и Свердловской (-3,1%) областях, Алтайском крае (-1,8%) и Новосибирской области (-0,8%), отметили в НБКИ.