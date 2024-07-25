Средний размер потребкредита в июне вырос на 3,5%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Средний размер потребительского кредита в июне 2024 года составил 177,1 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в это бюро.
«В июне 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,5% (в мае 2024 года — 171 тыс. руб.)», — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов — лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в июне 2024 года зафиксирован в Москве (312,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (247,5 тыс. рублей), Московской области (233 тыс. рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (222,1 тыс. рублей) и Республике Татарстан (196 тыс. рублей).
Что касается региональной динамики этого показателя, то самый серьезный рост среднего чека потребкредита (среди 30 регионов РФ — лидеров в этом типе розничных кредитов) в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Москва (+10,2%), Забайкальский край (+7,5%), Иркутская область (+7,0%), а также Приморский край (+6,6%) и Белгородская область (+6,5%). В нескольких регионах из топ-30 в июне было отмечено снижение этого показателя, в том числе в Волгоградской (-3,4%) и Свердловской (-3,1%) областях, Алтайском крае (-1,8%) и Новосибирской области (-0,8%), отметили в НБКИ.
«В последние месяцы средний размер потребительского кредита стабилизировался на уровне 170−180 тыс. рублей. При этом некоторое увеличение данного показателя в июне наблюдалось на фоне снижения количества и объемов выданных потребкредитов в этом месяце. Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.