Подставка под рынок. Чего ждать от решения Банка России

Потребление идет в гору
Главный таргет, который пытается обуздать Банка России, — инфляция, которая отражает растущее потребление. Главным драйвером последние месяцы выступали программы льготной ипотеки в новостройках, ставки по которым для поддержки застройщиков были в среднем на 8−10% ниже рыночных, что формировало дисбаланс. Программа завершилась 1 июля 2024 года, а накануне ее завершения темпы взятия ипотечных продуктов показали резкий рост. В случае корпоративного кредитования прибавка составила всего 0,53% (1,34% в мае). Автокредитование немного замедлилось, потребительский кредит показал ту же динамику, что и месяцем ранее.
Толчок инфляции дала разовая индексация тарифов ЖКХ. Однако начиная со второй недели июля инфляция начала снижаться: с 9 по 15 июля, по данным Росстата, показатель составил 0,11% по сравнению с 0,27% за предыдущий отчетный период. Замедление роста ценников отразилось в овощах, электронике и авиабилетах.
Инфляционные ожидания населения — параметр, на который ориентируются и аналитики Банка России, замеряя настроения среди рядовых потребителей, — остаются на высоком уровне: в июле 2024 года значения выросли до 12,4% по сравнению с 11,9% в июне.
Но одновременно идет активный прирост депозитов, то есть как минимум часть населения перешла к сберегательной, а не потребительской модели, что дает надежду на дальнейшее охлаждение кредитного бума.
Анализируя риторику Банка России, мы считаем, что ставка вновь будет повышена. Шаг может составить 1 или 1,5 п. п., однако нельзя исключать и роста сразу на 2 п. п. — до 18% годовых.
Как отреагирует рынок
Рост ставки негативно отразится на рынке акций. В условиях высокой доходности в депозитах, облигациях и фондах денежного рынка деньги будут перетекать из наиболее рискованных секторов в более предсказуемые по прибыльности и с меньшими рисками. К тому же повышение ставки отрицательно влияет на стоимость обслуживания долга компаниями, в конечном счете снижая прибыль компаний и потенциальные дивиденды. Компании с высокой долговой нагрузкой, например Сегежа, в такой ситуации оказываются в наиболее затруднительном положении. Обратная ситуация может произойти у эмитентов с низким уровнем долга и большой позицией денежных средств на счетах: они могут вложить их в высокодоходные инструменты и получить дополнительную прибыль. Среди таких компаний — Интер РАО, HeadHunter или Globaltrans.
Долговой рынок уже заложил повышение ставки, поэтому сильной переоценки облигаций в случае отсутствия радикальных шагов со стороны Банка России мы не ожидаем. Дальнейшая динамика будет зависеть от риторики Банка России: будет ли это последним шагом в сторону повышения в цикле или ставка может прибавить еще. В условиях, когда разворот в риторике неочевиден, предпочтительнее выглядят бумаги с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке или RUONIA, — флоатеры.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».