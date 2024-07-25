Подставка под рынок. Чего ждать от решения Банка России

Рост ставки негативно отразится на рынке акций. В условиях высокой доходности в депозитах, облигациях и фондах денежного рынка деньги будут перетекать из наиболее рискованных секторов в более предсказуемые по прибыльности и с меньшими рисками. К тому же повышение ставки отрицательно влияет на стоимость обслуживания долга компаниями, в конечном счете снижая прибыль компаний и потенциальные дивиденды. Компании с высокой долговой нагрузкой, например Сегежа, в такой ситуации оказываются в наиболее затруднительном положении. Обратная ситуация может произойти у эмитентов с низким уровнем долга и большой позицией денежных средств на счетах: они могут вложить их в высокодоходные инструменты и получить дополнительную прибыль. Среди таких компаний — Интер РАО, HeadHunter или Globaltrans.