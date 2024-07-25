Подробная информация о полной стоимости кредита уходит на банковские сайты

В четверг, 25 июля, Госдума приняли в первом чтении поправки к закону «О рекламе», касающиеся потребительских кредитов. Согласно новому законопроекту, банки смогут указывать в рекламе ссылку на раздел своего информационного ресурса, где указаны все условия, влияющие на полную стоимость потребительского кредита (ПСК), и только если ее указать невозможно, в рекламе должны присутствовать все условия (как в нынешней практике). Тем не менее информация о величине ПСК должна быть указана до сведений о ставке по кредиту и шрифтом не меньше того, которым банком рекламирует ставку. Также предлагается включить в рекламу предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски», которое должно занимать не менее 7% площади рекламного объявления и транслироваться не менее пяти секунд в случае телерекламы.
Как отмечают авторы законопроекта, в текущей практике «кредитные организации размещают все необходимые условия в рекламе мелким, нечитаемым шрифтом, который не позволяет потребителю воспринять такую информацию». Однако подобное донесение информации не является надлежащим исполнением требований закона, в связи с чем ФАС при выявлении такой рекламы привлекает банки к административной ответственности. По данным ФАС, в 2023 году нарушения закона «О рекламе» были выявлены в 4,35 тыс. случаях, причем на нарушение финансовых услуг пришлось 16,6%.
Разработчики законопроекта считают, что его принятие сократит количество «импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи».
С начала года портфель потребительских кредитов вырос более чем на 1,3 трлн руб. (на 9,5%) и почти достиг 15 трлн руб. Общий же объем задолженности граждан перед банками по данным ЦБ на 1 июля превысил 37 трлн руб.
Участники рынка отмечают, что новый вариант законопроекта является компромиссным. Как пояснил «Ъ» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, в большей степени он направлен на стандартизацию доведения понятной информации до потребителей при рекламе и снятие спорных требований к банковским учреждениям. «Из-за того, что действующий вариант закона очень жестко требовал размещать все условия, влияющие на полную стоимость кредита, банкам пришлось размещать ее мелким шрифтом, что ЦБ и ФАС считают ненадлежащим исполнением закона», — отмечает он. В результате существенно сократился объем рекламы кредитов, «поскольку ни банки, ни рекламщики не понимали, как корректно исполнить требование закона», поясняет господин Войлуков. Он не исключает, что в результате «заметная часть рекламы кредитов может вернуться в СМИ».
При этом правозащитники считают полезными предупреждения о необходимости очень трезво оценить свою платежеспособность и риски, прежде чем брать в долг.
«Нет гарантий, что это остановит всех потребителей от необдуманных решений, зато совершенно точно больше никто не сможет сказать, что никто не предупреждал», — отметила руководитель проекта «За права заемщиков» Народного фронта Евгения Лазарева. Руководитель центра компетенций «Цифровизация финансовых технологий» Фонда развития цифровой экономики Тимур Аитов также сомневается, что «увещевания депутатов быть бдительными и оценивать свои возможности, показанные даже крупными буквами и в течение пяти секунд, существенно повлияют на выбор очередного кредитного предложения». По его мнению, граждане ищут кредиты не по телевизору, а на маркетплейсах, где можно сравнить предложения от разных банков в рамках определенных клиентом требований к займу по сумме, сроку и ставке.