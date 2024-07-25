Подробная информация о полной стоимости кредита уходит на банковские сайты

В четверг, 25 июля, Госдума приняли в первом чтении поправки к закону «О рекламе», касающиеся потребительских кредитов. Согласно новому законопроекту, банки смогут указывать в рекламе ссылку на раздел своего информационного ресурса, где указаны все условия, влияющие на полную стоимость потребительского кредита (ПСК), и только если ее указать невозможно, в рекламе должны присутствовать все условия (как в нынешней практике). Тем не менее информация о величине ПСК должна быть указана до сведений о ставке по кредиту и шрифтом не меньше того, которым банком рекламирует ставку. Также предлагается включить в рекламу предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски», которое должно занимать не менее 7% площади рекламного объявления и транслироваться не менее пяти секунд в случае телерекламы.