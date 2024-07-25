Новак: принимаемые меры достаточны для стабилизации цен на Аи-95

Вице-премьер также подчеркнул, что правительство не собирается запрещать экспорт дизтоплива, в том числе зимнего. «Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас его большое производство и сейчас ситуация очень стабильная. По зимнему, я уверен, тоже достаточно объемов производства. До зимы далеко», — сказал он.