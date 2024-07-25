Новак: принимаемые меры достаточны для стабилизации цен на Аи-95

Правительство работает над стабилизацией роста цен на бензин Аи-95. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».
«Мы работаем над тем, чтобы ситуация была стабильной. С 1 августа у нас вступит в силу запрет на экспорт [всего товарного бензина]. Плюс в постоянном режиме Минэнерго вместе с компаниями работает, чтобы увеличить объемы производства, загрузку нефтеперерабатывающих заводов, обеспечить транспортировку нефтепродуктов. Это производственные транспортно-логистические меры», — сказал вице-премьер.
При этом он выразил уверенность, что этих усилий хватит. «Да, уверен, будет достаточно. У нас достаточно производства, достаточно внутреннего потребления, потому что ситуация временная», — отметил Новак.
Вице-премьер также подчеркнул, что правительство не собирается запрещать экспорт дизтоплива, в том числе зимнего. «Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас его большое производство и сейчас ситуация очень стабильная. По зимнему, я уверен, тоже достаточно объемов производства. До зимы далеко», — сказал он.