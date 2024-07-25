Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня

В этой ситуации число блокировок переводов должно существенно увеличиться, и к этому надо быть готовым. После приостановки следует связаться с банком, а если ваши реквизиты попали в базу, придется обжаловать это через суд. Могут потребоваться дополнительные разъяснения от регулятора — какие переводы считать сомнительными и каким способом клиент сможет доказать благонадежность, заключила Белянчикова.