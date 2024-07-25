Названа вероятная причина сделки Бакальчук с Russ

«Если бы мы, условно говоря, увидели партнерство с каким-то крупным банком, с оператором сотовой связи, который тоже строит какую-то экосистему, (…) это было бы менее удивительно, чем вот такая ситуация. Здесь история неочевидная, поэтому и появляется общее ощущение, что мы чего-то не знаем и не понимаем», — пояснил он.