Каким будет курс рубля 26 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в четверг умеренно снижался. Рубль укрепился еще сильнее, а цены на нефть и другие сырьевые товары фронтально опускались вниз. Учитывая столь неблагоприятное сочетание, коррекция рынка кажется весьма сдержанной.
Внешние настроения остались преимущественно негативными. Июльский индекс делового климата (IFO) Германии составил 87 п., ниже ожидавшихся 88,9 п. ВВП США во втором квартале, согласно предварительной оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год, что значительно сильнее прогнозных 2%.
В конце недели ключевым событием на российском рынке будет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Оперативные данные Росстата указывают на замедление инфляции, это позволяет ожидать менее жесткого решения регулятора. Наш прогноз — подъем ставки на 100 б.п., до 17%. Ужесточение ДКП в целом уже заложено в котировках акций.
Юнипро завтра раскроет финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2024 г. В США будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за июнь. В рамках сезона квартальных отчетностей финпоказатели представят Bristol-Myers Squibb, Colgate-Palmolive, Aon.
В фокусе внимания в пятницу, помимо ЦБ, будут цены на нефть и курс рубля, приближение выходных может сдерживать торговую активность. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 июля — 3000−3100 п.
Рубль в четверг демонстрировал силу, в моменте биржевой юань побывал ниже 11,7. Официальный курс рубля к доллару ЦБ на завтра понижен более чем на рубль — до 85,4.. Реализуется пиковая поддержка рубля со стороны налогового периода, компании продают дополнительные объемы валюты, готовясь к фискальным платежам, пик которых придется на 29 июля. Также можно отметить относительно комфортные уровни цен на нефть в последние недели, медленно восстанавливающийся спрос на валюту со стороны импортеров и жесткую линию ДКП, которая, вероятнее всего, получит продолжение после завтрашнего заседания ЦБ. При этом в случае подъема ставки до 17% — наш базовый прогноз — мы не ждем заметной реакции рубля. Наш прогноз на пятницу по паре юань-рубль — 11,65−11,85, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 85−87.
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