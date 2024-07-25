Каким будет курс рубля 26 июля 2024: прогноз эксперта

Рубль в четверг демонстрировал силу, в моменте биржевой юань побывал ниже 11,7. Официальный курс рубля к доллару ЦБ на завтра понижен более чем на рубль — до 85,4.. Реализуется пиковая поддержка рубля со стороны налогового периода, компании продают дополнительные объемы валюты, готовясь к фискальным платежам, пик которых придется на 29 июля. Также можно отметить относительно комфортные уровни цен на нефть в последние недели, медленно восстанавливающийся спрос на валюту со стороны импортеров и жесткую линию ДКП, которая, вероятнее всего, получит продолжение после завтрашнего заседания ЦБ. При этом в случае подъема ставки до 17% — наш базовый прогноз — мы не ждем заметной реакции рубля. Наш прогноз на пятницу по паре юань-рубль — 11,65−11,85, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 85−87.