FT: ЕС отверг требование Венгрии и Словакии о договоре с Киевом по нефти

Нефть из России поступает в Венгрию и Словакию по южной ветке трубопровода «Дружба», которая проходит через территорию Украины и освобождена от санкций Евросоюза. С 5 декабря 2022 года в ЕС вступило в силу эмбарго на закупки российской нефти морским путем, а с 5 февраля 2023 года — на торговлю нефтепродуктами из российского сырья, в том числе бензином и дизельным топливом. Венгрия и Словакия добились для себя временного исключения из этих запретов до конца 2024 года.