ФАС раскрыла картель при поставке продовольствия на 4,7 млрд рублей

В ФАС пояснили, что организации отказались от конкурентной борьбы при раздельном и совместном участии в конкурсах. Победа достигалась в том числе за счет приложения в составе заявок для подтверждения опыта мнимых договоров, заключенных между компаниями. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением НМЦК.