ФАС раскрыла картель при поставке продовольствия на 4,7 млрд рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Торги проходили для нужд муниципальных учреждений Москвы, Московской и Владимирской областей и Республики Дагестан.
«Антимонопольная служба признала ООО “Рамкейт”, ООО “Молторг”, ООО “Экофуд” (правопреемник ООО “Масленица”) нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 543 торгах на поставку продуктов питания, в том числе на поставку социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», — отметили в службе.
В ФАС пояснили, что организации отказались от конкурентной борьбы при раздельном и совместном участии в конкурсах. Победа достигалась в том числе за счет приложения в составе заявок для подтверждения опыта мнимых договоров, заключенных между компаниями. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением НМЦК.
Кроме того, ФАС России установила, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.
«Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии», — добавили в ФАС РФ.