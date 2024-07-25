Динамика американской экономики вписывается в планы смягчения политики ФРС в сентябре

Во втором квартале 2024 года экономика США выросла на 2,8%, следует из свежего отчета министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали более скромный прирост ВВП — на 2%. Отметим, опубликованная министерством оценка — не окончательная, а лишь первая из трех: значение показателя может быть заметно пересмотрено. Пока же данные свидетельствуют о существенном ускорении роста во втором квартале: в первом экономика выросла только на 1,4%.
Наиболее заметный вклад в показатель апреля—июня внесла активизация потребительских расходов (на них, напомним, приходится две трети экономики страны).
Во втором квартале траты выросли на 2,3% после 1,5% в январе—марте. Активный рост расходов фиксировался в здравоохранении, ЖКХ и туризме. Среди товаров спрос рос, в частности, на автомобили и их запчасти, мебель и бытовую технику. Напомним, внутреннее потребление в стране во многом поддерживается устойчивым рынком труда (см. «Ъ» от 22 июля).
Среди других факторов, разогнавших рост во втором квартале, расширение инвестиций в основной капитал (данные министерство представит позже), а также рост госрасходов (на 3,1% в квартальном выражении после роста на 1,8% в январе—марте). Экспорт товаров и услуг, по данным министерства торговли, во втором квартале вырос на 2% (в первом — на 1:6%), импорт — на 6,9% (6,1% кварталом ранее). Отметим, с учетом расширяющихся торговых ограничений рост ввоза товаров в США в ближайшие месяцы может замедлиться (см. «Ъ» от 15 мая) — на Китай, против продукции которого они направлены, сейчас приходится около 15% всего импорта США (большая доля только у Мексики — 16%).
Динамика большинства экономических показателей, отслеживаемых министерством торговли, указывает на общую устойчивость роста. Балансировка же его с постепенным замедлением инфляции, как ранее отмечали в МВФ, выделяет американскую экономику среди других развитых. Подтверждает это и динамика PCE core (инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей): во втором квартале она замедлилась до 2,9% с 3,7% в январе—марте (см. график).
Напомним, именно на PCE core при оценке инфляционных рисков ориентируется Федеральная резервная система (ФРС). Данные о снижении показателя во втором квартале в совокупности с более активным, но все еще не слишком быстрым ростом экономики выглядят дополнительным подтверждением того, что снижение ставок возможно уже в сентябре. Ранее, отметим, на это косвенно указывали и заявления представителей ФРС. В частности, на прошлой неделе глава регулятора Джером Пауэлл говорил о росте уверенности в «движении» инфляции к целевому уровню в 2% и отмечал, что ждать его достижения для смягчения ДКП ФРС не будет.