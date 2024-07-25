Динамика американской экономики вписывается в планы смягчения политики ФРС в сентябре

Напомним, именно на PCE core при оценке инфляционных рисков ориентируется Федеральная резервная система (ФРС). Данные о снижении показателя во втором квартале в совокупности с более активным, но все еще не слишком быстрым ростом экономики выглядят дополнительным подтверждением того, что снижение ставок возможно уже в сентябре. Ранее, отметим, на это косвенно указывали и заявления представителей ФРС. В частности, на прошлой неделе глава регулятора Джером Пауэлл говорил о росте уверенности в «движении» инфляции к целевому уровню в 2% и отмечал, что ждать его достижения для смягчения ДКП ФРС не будет.