ЦБ продал юани на 3 млрд рублей с расчетами 24 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами 24 июля 2024 года на сумму 3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 23 июля составила 3 млрд рублей.
Операции покупки и продажи иностранной валюты осуществляет Банк России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте «юань — рубль». Они проводятся в период с 5 июля 2024 года по 6 августа 2024 года.
Ежедневный объем операций в 2024 году определяется исходя из анонсируемых Минфином РФ на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на сальдированную величину некоторых операций.