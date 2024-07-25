Бизнесмены назвали главные темы и форматы обучения для развития своего дела

Наиболее интересными для изучения темами участники опроса из числа клиентов МБМ назвали маркетинг и продвижение (59,6%), менеджмент, вопросы управления и развития бизнеса (40,2%), личную и профессиональную эффективность (38,9%). Эта тройка самых популярных тематик обучающих мероприятий сохраняет лидерство пять лет подряд. Активнее всего этими темами интересуются предприниматели до 35 лет.
Участники опроса отмечали, чем помогло им участие в программах обучения, которые реализует МБМ. Например, пятидневная программа «Школа бизнеса МБМ» создана для тех, кто только собирается начать предпринимательскую деятельность в столице. По результатам опроса среди ее участников, каждый второй смог проработать существующую бизнес-идею, каждый третий усилить деловые, управленческие и личностные навыки, а также разработать стратегию по открытию дела. А двухмесячная программа «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», которая ориентирована на действующий бизнес, помогла ее участникам оптимизировать бизнес-процессы (83,3%), разработать дорожную карту развития бизнеса (83,3%). создать новый продукт или запустить услугу (50%).
Самым удобным форматом 45,7% респондентов считают смешанный, включающий в себя очное, онлайн- и дистанционное обучение. Что касается продолжительности программ обучения, то мнения на этот счет разделились. 20,2% предпочитают программы длительностью от двух до пяти дней, 20,4% — до одного месяца, 20,4% высказываются за двухмесячное обучение. При этом 67,8% опрошенных считают важным работу с трекерами и экспертами.
Обучающие мероприятия для предпринимателей проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». https://национальныепроекты.рф/projects/msp/ Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать здесь. https://www.mos.ru/city/projects/national/
МБМ помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки. Для предпринимателей проводят бесплатные образовательные и деловые мероприятия, среди которых форумы, семинары, тренинги и конференции. Они помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.
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