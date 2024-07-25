Бизнесмены назвали главные темы и форматы обучения для развития своего дела

Участники опроса отмечали, чем помогло им участие в программах обучения, которые реализует МБМ. Например, пятидневная программа «Школа бизнеса МБМ» создана для тех, кто только собирается начать предпринимательскую деятельность в столице. По результатам опроса среди ее участников, каждый второй смог проработать существующую бизнес-идею, каждый третий усилить деловые, управленческие и личностные навыки, а также разработать стратегию по открытию дела. А двухмесячная программа «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», которая ориентирована на действующий бизнес, помогла ее участникам оптимизировать бизнес-процессы (83,3%), разработать дорожную карту развития бизнеса (83,3%). создать новый продукт или запустить услугу (50%).