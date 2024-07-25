Бензин и дизтопливо подешевели на бирже

Бензин Аи-95 подешевел на 0,84%, до 74,66 тыс. рублей за тонну. Стоимость бензина Аи-95 в последние дни приближалась к историческому рекорду — самым максимальным значением является 76,876 тыс. рублей за тонну, достигнутое 7 сентября 2023 года.
Бензин Аи-92 подешевел на 1,63% — до 55,444 тыс. рублей за тонну. Ценовым рекордом для бензина Аи-92 является отметка в 70,508 тыс. рублей за тонну, достигнутая 18 сентября 2023 года.
Стоимость летнего дизеля уменьшилась на 0,31%, до 61,745 тыс. рублей за тонну, топочного мазута — выросла на 1,12%, до 33,252 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подорожали на 1,29%, до 34,183 тыс. рублей за тонну. Торги по топливу для реактивных двигателей (авиакеросину) не проводились.
Вице-премьер Александр Новак заявил в четверг, что правительство совместно с компаниями ведет работу над мерами по увеличению объемов производства бензина Аи-95. Также с 1 августа снова вступит в силу запрет на экспорт бензина. По словам вице-премьера, этого будет достаточно для стабилизации цен на Аи-95. Кабмин также не планирует запрещать экспорт дизельного топлива, в том числе зимнего, так как объемов его производства достаточно, сказал Новак.