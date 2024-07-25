Бензин и дизтопливо подешевели на бирже

Вице-премьер Александр Новак заявил в четверг, что правительство совместно с компаниями ведет работу над мерами по увеличению объемов производства бензина Аи-95. Также с 1 августа снова вступит в силу запрет на экспорт бензина. По словам вице-премьера, этого будет достаточно для стабилизации цен на Аи-95. Кабмин также не планирует запрещать экспорт дизельного топлива, в том числе зимнего, так как объемов его производства достаточно, сказал Новак.