Банки Средней Азии начали избегать работы с Россией

Об этом со ссылкой на обзор транспортных компаний и информацию от деловых объединений пишет РБК.
Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский объяснил ситуацию ужесточением проверок со стороны финансовых организаций. Они запрашивают больше документов и пояснений, чтобы не столкнуться угрозой проведения операции, которая даст повод для санкций.
По его словам, во втором квартале проблемы усилились, возникают они и в случае платежей в национальных валютах. Особенное неудобство доставляет непоследовательность в принятии решений о переводах, причины отклонения операций в банках не объясняют и отгадать их не получается.
В платежном агрегаторе CDEK Pay подтвердили возникающие трудности, и указали, что формат трансграничных переводов меняется постоянно. Чем дальше, тем сильнее увеличиваются сроки платежей, растет количество возвратов и отказов.
Хуже всего ситуация обстоит с оплатой товаров в Киргизии. Гендиректор Logita Trade Татьяна Алексеева рассказала, что некоторые компании даже приостановили работу с киргизскими партнерами, потому что средний срок обработки там доходит до двух недель.
Проблемы с платежами наблюдаются на рынке уже давно, но раньше они в меньшей степени касались Средней Азии. В основном речь шла о Китае, Турции, и ОАЭ. Однако сейчас, говорит председатель комитета «Опоры России» по международным связям Николай Дунаев, можно столкнуться с задержкой в странах этого региона даже при расчетах в рублях.
Средняя комиссия платежных агентов, по оценке Logita Trade, с начала года выросла в три раза. До 3−11 процентов. Ромашевский полагает, что закрытие валютных торгов на Мосбирже может привести к росту комиссий банков на 5−7 процентов, а в перспективе это означает снижение грузопоптока. Основатель Digital ВЭД Анна Фомичева признала, что ограничений боятся даже дружественные страны, а значит, любая нынешняя модель расчетов недолговечна.
Ранее сообщалось, что в России начали дорожать операции с юанями. Банки повышают комиссию на продажу китайской валюты и биржевые операции с ней.