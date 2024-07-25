Банки Средней Азии начали избегать работы с Россией

Проблемы с платежами наблюдаются на рынке уже давно, но раньше они в меньшей степени касались Средней Азии. В основном речь шла о Китае, Турции, и ОАЭ. Однако сейчас, говорит председатель комитета «Опоры России» по международным связям Николай Дунаев, можно столкнуться с задержкой в странах этого региона даже при расчетах в рублях.