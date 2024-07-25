Американские IT-гиганты за день потеряли почти триллион долларов

Индекс Nasdaq упал на более чем 3%, показав худший результат с октября 2022 года. Одними из лидеров падения стали производители полупроводников Nvidia Corp., Broadcom Inc. и Arm Holdings Plc. Акции компании Alphabet Inc упали более чем на 5% после публикации посредственного отчета о прибылях и раздутых капитальных расходах. Tesla Inc. также потеряла более 12%, вызвав беспокойство у инвесторов из-за нехватки подробностей о самоуправляемых автомобилях. Остальные гиганты сектора, такие как Microsoft, Apple и Amazon, скоро опубликуют свои отчеты.
Инвесторы обеспокоены окупаемостью расходов на инфраструктуру ИИ. Массивные инвестиции в ИИ пока негативно сказываются на прибыли крупных компаний, что усиливает волну продаж. В результате увеличивается волатильность опционов на технологические акции. Премия за путы на Broadcom Inc. достигла трехмесячного максимума, а волатильность опционов на Nvidia выросла до самого высокого уровня с марта.
Некоторые аналисты утверждают, что текущие инвестирования в ИИ окупятся по прошествии времени, но в краткосрочной перспективе они создают ретроградное движение на рынке. Между тем, производители оборудования для ИИ понесли серьёзные потери, среди них Super Micro Computer Inc, Nvidia и Broadcom. Инвесторы, получившие высокую прибыль в этом году, сейчас фиксируют доходы из-за не оправдавшихся ожиданий от отчетов компаний.
Рынок деривативов стал активным, играя значительную роль в текущей распродаже, когда инвесторы начали аккумулировать медвежьи опционы. Хеджирование рисков падения акций, особенно Nvidia, росло на фоне опасений по поводу пузыря в акциях ИИ. Во время недавних падений технологический сектор оказался особенно подвержен резкому снижению котировок, отражая изменяющиеся настроения рынка.
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Виктория Воропаева.