Американские IT-гиганты за день потеряли почти триллион долларов

Индекс Nasdaq упал на более чем 3%, показав худший результат с октября 2022 года. Одними из лидеров падения стали производители полупроводников Nvidia Corp., Broadcom Inc. и Arm Holdings Plc. Акции компании Alphabet Inc упали более чем на 5% после публикации посредственного отчета о прибылях и раздутых капитальных расходах. Tesla Inc. также потеряла более 12%, вызвав беспокойство у инвесторов из-за нехватки подробностей о самоуправляемых автомобилях. Остальные гиганты сектора, такие как Microsoft, Apple и Amazon, скоро опубликуют свои отчеты.