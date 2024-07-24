В России задумались о запрете экспорта дизеля

С начала года биржевая стоимость дизеля выросла на 21 процент, до 62 тысяч рублей за тонну, что на семь тысяч рублей дороже, чем в июле прошлого года. Однако год назад в этот же период из-за спроса со стороны аграриев начался резкий рост цен на горючее из-за его нехватки. В ряде регионов сельхозпредприятия столкнулись с дефицитом топлива, из-за чего власти вынуждены были пойти на полный запрет экспорта на несколько недель.