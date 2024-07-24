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Россиян предупредили о скором подорожании зарубежных сладостей

Популярные у россиян Nutella, Oreo, Milka, Ritter Sport и другие зарубежные сладости к концу лета подорожают на 20−30%, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: Shutterstock

Иностранные дистрибьютеры сладостей предупредили своих российских партнеров об изменении отпускной стоимости товаров на 10−15% с 15 августа. Причиной стало повышение правительством РФ ввозных пошлин на шоколадные, мучные и сахаристые кондитерские изделия до 50%.

Повышение затронет только сладости, ввозимые в Россию из недружественных стран. В их числе — США, Германия, Швейцария, Испания, Япония, Южная Корея и другие.

До этого стало известно, какие сладости россияне заказывают за границей. Любимыми товарами оказались шоколадные яйца Kinder JOY и марципановые пралине Niederegger. Их доли от общего количества покупок в категории «сладости» на площадке CDEK.Shopping составили 14,8% и 9,3% соответственно.