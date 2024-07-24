Россиян предупредили о скором подорожании зарубежных сладостей

До этого стало известно, какие сладости россияне заказывают за границей. Любимыми товарами оказались шоколадные яйца Kinder JOY и марципановые пралине Niederegger. Их доли от общего количества покупок в категории «сладости» на площадке CDEK.Shopping составили 14,8% и 9,3% соответственно.