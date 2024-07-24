Обеление майнинга принесет в бюджет 50 млрд рублей в год

Предпочтительно ввести налог на прибыль, то есть доходы за вычетом расходов, считает директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. По его оценке, налогообложение добычи криптовалют будет приносить стране около 50 млрд рублей в год с 2026-го (после того, как инвестиционные проекты начнут вводить в эксплуатацию). Введение отрасли в правовое поле положительно повлияет на ее развитие, считает Безделов.