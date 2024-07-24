Крупный итальянский банк назвал сроки сокращения бизнеса в России

В Unicredit отмечают, что чистая прибыль группы в России во втором квартале снизилась на 33 процента в годовом выражении и на 45 — в месячном и составила 116 миллионов евро. Чистый процентный доход сократился на три процента в годовом и 0,5 процента — в месячном выражении, до 201 миллиона евро. Операционные доходы прибавили 32 и 29 процентов соответственно, они выросли до 340 миллионов евро.