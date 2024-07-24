Каким будет курс рубля 25 июля 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню до конца недели — 11,65−11,95, по курсу рубля к доллару (на основании фьючерсных индикаторов) — 86,5−88,5. Локально рубль пользуется приближением налогового периода, фундаментально же его поддерживает хорошая экспортная выручка и слабый из-за проблем с платежами импорт. Жесткий курс ДКП — априори позитивный для нацвалюты — вероятнее всего, получит продолжение по итогам пятничного заседания ЦБ. Интригу представляет собой шаг повышения, наши базовые ожидания — повышение ключевой ставки на 100 б.п., до 17%. Между тем, стоит отметить, что рубль по-прежнему крепче комфортных с точки зрения экспортеров и бюджета уровней, поэтому в обозримой перспективе не исключаются новые меры финансовых властей, нацеленные на приведение курса рубля к экономически более обоснованным значениям.