Каким будет курс рубля 25 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций после утренних колебаний отправился вверх, индекс Мосбиржи достиг района 3050 п.. Поддержку оказал рост сырьевых котировок, в том числе нефти и золота. Сдерживался подъем заметным укреплением рубля.
Внешний фон оставался негативным. Биржевые индексы в Китае продолжили спуск, в минусе двигался Euro Stoxx 50 и DAX, негативно стартовали торги и в США. Предварительные июльские индексы экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны вышли хуже ожиданий, в США промышленный PMI неожиданно отступил в зону спада (ниже 50 п..), уступив прогнозу, а вот индекс активности в услуга, напротив, превзошел оценки аналитиков.
В четверг в Германии обнародуют июльский индекс делового климата (IFO), в США выйдут данные по потребительской активности за июнь, оценка ВВП за второй квартал, недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. В рамках сезона квартальных отчетностей финансовые результаты представят AbbVie, AstraZeneca, Unilever, Sanofi. На российском рынке важных корпоративных событий завтра не ожидается.
Определяющими факторами для нашего рынка остаются сырьевые цены и динамика курса рубля, поддержка в ближайшее время может идти от реинвестирования выплаченных ранее дивидендов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 июля — 3000−3100 п.
Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню до конца недели — 11,65−11,95, по курсу рубля к доллару (на основании фьючерсных индикаторов) — 86,5−88,5. Локально рубль пользуется приближением налогового периода, фундаментально же его поддерживает хорошая экспортная выручка и слабый из-за проблем с платежами импорт. Жесткий курс ДКП — априори позитивный для нацвалюты — вероятнее всего, получит продолжение по итогам пятничного заседания ЦБ. Интригу представляет собой шаг повышения, наши базовые ожидания — повышение ключевой ставки на 100 б.п., до 17%. Между тем, стоит отметить, что рубль по-прежнему крепче комфортных с точки зрения экспортеров и бюджета уровней, поэтому в обозримой перспективе не исключаются новые меры финансовых властей, нацеленные на приведение курса рубля к экономически более обоснованным значениям.